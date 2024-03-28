Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Gerçekleşen tahminlerle dikkat çekiyorlardı! Simpsonlar'ın 'sarı' sırrı çözüldü
28 Mart 2024 13:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:40

Gerçekleşen tahminlerle dikkat çekiyorlardı! Simpsonlar'ın 'sarı' sırrı çözüldü

Simpsonlar ilk kez 1990 yılında yayınlandı ve şaşırtıcı bir şekilde 24 yıldır devam ediyor. Peki karakterlerin neden sarı? Detaylar haberimizde...

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri
Gerçekleşen tahminlerle dikkat çekiyorlardı! Simpsonlar&#039;ın &#039;sarı&#039; sırrı çözüldü

'The Simpsons' çizgi dizisi Ocak 1990'da yayınlanmaya başladığından bu yana tam 24 yıldır devam ediyor. Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie karakterleri, dizide bulunan diğer bir dizi karakterle birlikte televizyonun sevilen ana karakterleri haline geldi.

Simpsonlar'ın en tanınmış ayrıntılarından biri, Marge'ın mavi saçlarıyla birlikte diziyle eşanlamlı olan sarı tenleri olmalı. Peki neden bu tonda olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Gerçekleşen tahminlerle dikkat çekiyorlardı! Simpsonlar'ın 'sarı' sırrı çözüldü - 1. Resim

"İŞTE CEVAP BU"

Dizinin yapımcısı Matt Groening'e göre bu eşsiz seçimin ardındaki neden. O ve animatörlerden oluşan ekibi çizgi filmi ilk tasarladıklarında farklı bir şey yapmak istemişler. İşte o zaman karakterlere sarı bir cilt vermeye karar vermişler.

Sevilen çizgi dizinin yapımcısı matt Groening 2007 yılında verdiği bir röportajda, "Bir animatör Simpsonlar'ın sarısını buldu ve bana gösterir göstermez 'İşte cevap bu!' dedim" diye açıklıyor. Karakterlerin sarı olması diziyi öne çıkarıyordu ve izleyiciler için de akılda kalıcıydı. Matt, "Uzaktan kumandanızla kanallar arasında gezinirken sarı bir flaş geçtiğinde Simpsonlar'ı izlediğinizi anlayacaksınız" dedi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...