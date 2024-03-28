Gerçekleşen tahminlerle dikkat çekiyorlardı! Simpsonlar'ın 'sarı' sırrı çözüldü

28 Mart 2024 13:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:40

'The Simpsons' çizgi dizisi Ocak 1990'da yayınlanmaya başladığından bu yana tam 24 yıldır devam ediyor. Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie karakterleri, dizide bulunan diğer bir dizi karakterle birlikte televizyonun sevilen ana karakterleri haline geldi.

Simpsonlar'ın en tanınmış ayrıntılarından biri, Marge'ın mavi saçlarıyla birlikte diziyle eşanlamlı olan sarı tenleri olmalı. Peki neden bu tonda olduğunu hiç merak ettiniz mi?

"İŞTE CEVAP BU"

Dizinin yapımcısı Matt Groening'e göre bu eşsiz seçimin ardındaki neden. O ve animatörlerden oluşan ekibi çizgi filmi ilk tasarladıklarında farklı bir şey yapmak istemişler. İşte o zaman karakterlere sarı bir cilt vermeye karar vermişler.

Sevilen çizgi dizinin yapımcısı matt Groening 2007 yılında verdiği bir röportajda, "Bir animatör Simpsonlar'ın sarısını buldu ve bana gösterir göstermez 'İşte cevap bu!' dedim" diye açıklıyor. Karakterlerin sarı olması diziyi öne çıkarıyordu ve izleyiciler için de akılda kalıcıydı. Matt, "Uzaktan kumandanızla kanallar arasında gezinirken sarı bir flaş geçtiğinde Simpsonlar'ı izlediğinizi anlayacaksınız" dedi.