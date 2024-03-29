Küçükçekmece'de komşu kavgasında silahlar konuştu!

29 Mart 2024 22:54 - Güncelleme : 29 Mart 2024 23:05

Küçükçekmece’de komşular arasında silahlı kavga çıktı. Terkos Sokak'ta ikamet eden komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi sonucu silahların konuştuğu kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR!

Edinilen bilgilere göre, kavgadan sonra bazı şahısların olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri de alınıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.