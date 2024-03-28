Muğla'da korkunç kaza: Çocuk sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

28 Mart 2024 09:44 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:44

Bodrum-Milas karayolu üzerinde gece meydana gelen olayda, Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fırlayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı. M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur'un cesedi de olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.