Aydın'ın acı kaybı: Ünlü iş insanı Mehmet Şimşek hayatını kaybetti

28 Mart 2024 08:11 - Güncelleme : 28 Mart 2024 08:48

Ege Bölgesi'nde iş dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan bilim insanı ve iş insanı Mehmet Şimşek hayatını kaybetti. Aydın’ın başta incir ve zeytini olmak üzere tarımsal ürünleri ve endemik bitkilerine değer katmak için verdiği mücadeleyle tanınan, Mucit İşadamları Platformu (MUTİAP) üyesi Şimşek’in ölümü sevenlerini ve Aydınlıları hüzne boğdu.

"HAYATINI BİLİME VE İNSANLIĞA ADAMIŞTI"

Acı haberi duyuran Karya Farma HBX AR-GE BAP (Bilimsel Araştırmalar Projeleri) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, “Yıllarca birlikte çalıştığımız ve dünyada ilk kez incir çekirdeği yağını bilimsel olarak ortaya çıkaran Mehmet Şimşek ağabeyimiz hayatını kaybetti. O dünya iyisi bir insandı. Ve hayatını bilime ve insanlığa adamış bir kişiydi” dedi.

İNCİR ÇEKİRDEĞİNİ SANAYİ ÜRÜNÜ HALİNE GETİRDİ

15 Ocak 1964 doğumlu olan Mehmet Şimşek’in kalp rahatsızlığına bağlı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi’nde bir süredir tedavi görüyordu. 3 kız çocuğu babası olan ve kızlarının 3’ünü de mühendis yetiştiren Şimşek’in memleketi Kuyucak Pamukören’de bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Şimşek yaklaşık 14 yıl önce yağını çıkardığı incir çekirdeğinin, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan çok önemli bir ürün haline getirilmesinde önemli rol oynamıştı.