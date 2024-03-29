Oy vermeyenler YSK peşinizi bırakmıyor! 2024 yerel seçimlerde oy vermeme cezası

29 Mart 2024 22:04 - Güncelleme : 29 Mart 2024 22:13

Türkiye yaklaşık bir yıl aradan sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanacak.

Çeşitli sebeplerden ötürü oy kullanamayacak olan vatandaşlar ise oy vermemenin cezası olup olmadığını merak etmeye başladı. Seçimde oy verme zorunluluğunun olup olmadığı, oy vermemenin cezası, cezanın nereye ödeneceği ve kimlerin oy veremeyeceğine ilişkin tüm detaylar haberimizde...

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçme hakkını kullanması vatandaşlık görevidir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy vermeyen vatandaşlar için cezai işlem uygulamaktadır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

2024 OY KULLANMAMANIN CEZASI KAÇ PARA?

2024 yılı için seçimde oy kullanmama cezasının kaç para olacağı henüz duyurulmadı. YSK'nın alacağı karar çerçevesinde oy kullanmayanlara verilecek ceza netleşecek.

2015 yılında yapılan seçimlerde oy kullanmamanın cezası 22 TL olarak açıklanmıştı. 2015 ve 2017'deki referandumda da oy vermemenin cezası 22 TL idi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde ise oy kullanmamanın cezası 300 TL olarak belirlenmişti.

OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Seçimlerde oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilmektedir. Bu tebligatta oy kullanmama cezasına ilişkin ödeme bilgileri yer almaktadır. Ceza ödemeleri Maliye Bakanlığına veya PTT şubelerine yapılmaktadır.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Seçimlerde oy kullanmak vatandaşlık görevi olsa da bazı gruplar yasaklı listesindedir. Silah altındaki erler, onbaşılar, kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, kamu görevlerinden ihraç edilenler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan dolayı hapiste bulunan hükümlüler seçimlerde oy kullanamaz.