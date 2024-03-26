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26 Mart 2024 02:42 - Güncelleme : 26 Mart 2024 02:43

Ruhsatsız işletilen madende korkunç kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ruhsatsız işletilen madende korkunç kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'taki bir maden ocağında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkıştı. 

Arkadaşlarının ilk müdahalesi ile yer üstüne çıkartılan Korkut, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Madenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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