29 Mart 2024 21:15 - Güncelleme : 29 Mart 2024 21:18
Siirt'te feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Siirt'in Pervari ilçesinde bir öğrenci minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi. Kazanın Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrası mevkiinde gerçekleştiği öğrenildi. Adil S. idaresindeki 56 BA 802 plakalı öğrenci minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Kazada hayatını kaybeden öğrencinin kimliği henüz belirlenemedi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerden İsmail Saçi hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı