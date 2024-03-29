Siirt'te feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

29 Mart 2024 21:15 - Güncelleme : 29 Mart 2024 21:18

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178 saatlik kamera kaydı 560 bin TL’lik vurgunu ortaya çıkardı!

Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi. Kazanın Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrası mevkiinde gerçekleştiği öğrenildi. Adil S. idaresindeki 56 BA 802 plakalı öğrenci minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada hayatını kaybeden öğrencinin kimliği henüz belirlenemedi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden İsmail Saçi hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.