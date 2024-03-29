Alman vekil Serap Güler'den dikkat çeken Türkiye itirafı! Bize ihtiyaçları yok

29 Mart 2024 21:06 - Güncelleme : 29 Mart 2024 21:20

Alman Hristiyan Demokrat Parti CDU Milletvekili Serap Güler, Olaf Scholz yönetimindeki Alman hükümetine Türkiye ile ilgili çağrıda bulundu. Türkiye'nin güvenli bir aktör olarak bölgesel bir güç olduğunu belirten Güler, "Türkiye'nin artık bize ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Güler'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN ARTIK BİZE İHTİYACI YOK"

Yeni bir Türkiye stratejisinin vakti geldi. Türkiye’nin artık bize ihtiyacı yok. Türkiye, çıkarlarının peşinden gidiyor ve bunlar bazen de bizim çıkarlarımız. Berlin bunu anlamalı ve Ankara’ya daha az ahlak dersi vermeli. Türkiye’nin jeopolitik önemi artıyor ve bunu kabul etmeliyiz. Sadece değerlere dayalı ortaklıklar yapmamalıyız.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR AKTÖR OLARAK BÖLGESEL BİR GÜÇ OLMA ARZUSUNU VURGULUYOR"

Kısa süre önce Türkiye’de üçüncü kez Antalya Diplomasi Forumu düzenlendi. Bu forum ile Türkiye, güvenilir bir aktör olarak bölgesel ve jeopolitik gelişmeleri şekillerinden bölgesel bir güç olma arzusunu vurguluyor.

Sadece kalkınma yardımı perspektifinden değil de eşit ticaret ortakları olarak itibar gören Afrikalı ve Asyalı ülkeler, minnettar bir şekilde Antalya’ya geliyor. Forumun katılımcı listesi, Almanya’nın dünya siyasetini nasıl es geçtiğini gösteriyor.

En başta Afrika’dan ve Orta Asya’dan temsilciler Antalya’ya geldi. Bu tesadüf değil. Yıllardır dünya çapında bir sistem rekabeti var. Ve Almanlar, çıkarlarına mı yoksa değerlerine mi dayalı bir siyaset yürütmek istediklerini bilmiyorlar.

"TÜRKİYE ALMANYA'NIN FİKRİNE HALA DEĞER VERİYOR ANCAK DAYATMA İSTEMİYOR"

Türk hükümet temsilcileri ile görüşmeler gösterdi ki, Almanya’nın fikrine hâlâ değer veriliyor ve saygı duyuluyor, ancak dayatma istenmiyor.

Dünyada çok sayıda başka ortağın da olduğu ve bu nedenle ne Avrupa’nın ne de Almanya’nın dünyanın merkezi olmadığı açıkça ifade edildi.

Türkiye, çıkarlarını hayata geçirebileceği başka ortaklar bulduğunu ilan ediyor. Bunu görmezden gelmemeliyiz.

Zirâ bu sadece Türkiye özelinde bir durum değil. Almanya’nın yaşadığı anlam kaybı, her yurtdışı seyahatimizin acı farkındalığı haline geldi.

Bu, sadece Alman hükümetinin güvenilir olmamasıyla ilgili değil, aynı zamanda ülkemiz başkalarına ahlak dersi vermeye çalışan bir ülke olarak görülüyor. Başkalarını pozisyonlarımıza ikna etmek istiyorsak, değerlerimize dair sunumlardan fazlasını vermeliyiz.

"TÜRKİYE KRİZDE OLAN EKONOMİSİNE RAĞMEN OLDUKÇA ÖZGÜVENLİ HAREKET EDİYOR"

Türkiye özelinde bu, şu demek; özellikle güvenlik politikası alanında birlikte çalışmak için yeni bir stratejiye ihtiyacımız var. Türkiye, şu an krizde olan ekonomisine rağmen oldukça özgüvenli hareket ediyor.

Bunun sebeplerinden biri de Türkiye’nin kısa sürede uluslararası olarak kabul ettirdiği savunma sanayii. Antalya’da özgüvenle 'Yakında bizden silah rica edeceksiniz' dediler.

"ANKARA'YA İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye, zor ama önemli bir ortak olmaya devam ediyor. Güvenlik ve savunma siyasetinin yanı sıra göç gibi devasa bir zorluk nedeniyle Ankara’ya ihtiyacımız var.

Ukrayna savaşı, Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Biz miğferler hakkında tartışırken Türkiye Ukrayna’ya İHA gönderiyordu.

Almanya olarak daha fazla ortak çıkar alanı tespit etmeliyiz. Tavize hazır olma ve birbirimizle iletişim konusunda çalışmalar yapmalıyız.