Almanya'dan kritik "vatandaşlık testi" kararı

26 Mart 2024 19:44 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:50

Almanya, vatandaşlık testine yönelik kritik bir güncelleme yapıyor.

Spiegel dergisinin haberinde, Almanya İçişleri Bakanlığının, son aylarda Alman vatandaşlığına geçişlerde yapılan testte yer alabilecek soru listesinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Listeye, İsrail, Holokost ve Yahudilikle ilgili yeni soruların eklendiği aktarılan haberde, Bakanlığın bu soru listesini bir yönetmelikle zorunlu hale getirmeyi planladığı ve böylelikle Yahudi düşmanı olanların Alman vatandaşlığına geçmesini engellemeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, listeye, Yahudi ibadethanelerine ne denildiği, İsrail devletinin ne zaman kurulduğu, Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun sebebi, Holokost'u inkar edenlerin ülkede ne kadar ceza alacağı, Almanya'da yaşayan Yahudilerin en fazla hangi ülkelerden geldiği, Almanya'daki Yahudi Makkabi spor kulüplerine kimin üye olacağı, Almanya'da hangi şehirlerin en büyük Yahudi nüfusa sahip olduğu, İsrail'in hangi hukuki temel üzerine kurulduğu ve antisemitist davranışın ne olduğu gibi soruların eklendiği kaydedildi.

"DEĞERLERİMİZİ PAYLAŞMAYAN HİÇ KİMSE ALMAN PASAPORTU ALAMAZ"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yenilenmiş soru listesini önemli bir adım olarak gördüğünü belirterek, "Değerlerimizi paylaşmayan hiç kimse Alman pasaportu alamaz. Burada çok net bir kırmızı çizgi çizdik." ifadesini kullandı.

Faeser, antisemitizm, ırkçılık ve diğer insanları aşağılama biçimlerinin Alman vatandaşlığına geçişte engel teşkil ettiğini belirtti.

Almanya'nın Holokost'tan dolayı İsrail'i ve Yahudileri koruma konusunda özel sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Faeser, "Bu sorumluluk bugünkü kimliğimizin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Faeser, Alman olmak isteyen herkesin bunun ne anlama geldiğini bilmesi ve Almanya'nın sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Alman vatandaşlığına geçmenin ön koşulları arasında, vatandaşlık testinden başarıyla geçmek de bulunuyor. Testte, Almanya'nın hukuk ve toplumsal düzeninin yanı sıra ülkedeki yaşam şartlarına ilişkin sorular yer alıyor. Sınavda, 300'ün üzerinde sorunun bulunduğu listeden 33 soru soruluyor. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin, 17 soruyu doğru cevaplaması gerekiyor.

Öte yandan, Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıracak "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" 27 Haziran'da yürürlüğe girecek.

YASA NELER GETİRİYOR?

Yasaya göre, Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin, ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek.

Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılacak.

Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.

İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sıra nasyonal sosyalist rejim ve onun sonuçlarıyla ilgili Almanya'nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmesi gerekiyor.

Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar, vatandaşlığa alınmayacak.