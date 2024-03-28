Almanya'da Türklerin öldüğü yangın kundaklama çıktı! 31 yıl sonra yeniden Solingen faciası
Almanya'nın Solingen şehrinde 2'si çocuk 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşları binada çıkan yangınla hayatlarını kaybettiler. Yangını kimin başlattığı belirlenemese de kundaklama olduğu netlik kazandı. Bu olay 1993 yılında yaşanan Solingen faciasını akıllara getirdi.
Almanya'nın Solingen şehrinde 4 katlı binada çıkan yangının nedeninin kundaklama olduğu açıklandı. Yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti 9 kişi ise yaralandı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, 4 katlı binanın 2. katında başlayan yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalandıkları belirtildi. Yangının ardından binadaki 21 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, dumandan etkilenen çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.
GÜNLERCE ÖNCE DE BEBEK ARABASI ATEŞE VERİLMİŞTİ
Wuppertal Savcılığı, yapılan araştırmalarda yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Evin kül olduğu yangından günler önce de binanın koridorundaki bir bebek arabasının ateşe verildiği belirlendi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ
4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir."
SOLİNGEN FACİASI
Solingen Faciası 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde, Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin müstakil evinin neonaziler tarafından kundaklanması sonucu aileden beş kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıdır.
Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti. Genç ailesinden hayatını kaybedenler: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk'tür.