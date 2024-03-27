Son dakika! Almanya'da PKK tahriği: Başkonsolosluğa saldırı sonrası Büyükelçi ile görüşüldü

27 Mart 2024 10:58 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:34

Almanya'da dün gece PKK sempatizanları, taş ve sopalarla başkonsolosluk binasına saldırdı. Diplomatik kaynaklara göre, olayla ilgili olarak önce Hannover'deki yerel makamlarla ardından da Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'la görüşüldü.

Berlin'de de girişimler yapılacağı belirtildi.

Almanya'da dün gece terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenleyen 12 PKK yandaşı, yürüyüş sonrası Hannover Başkonsolosluğu'na giderek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalışmıştı. Saldırganlar, başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçmıştı.

BELÇİKA'DA DA TAHRİK ETTİLER

Terör örgütü PKK destekçileri, önceki gün Belçika'nın Liege kentine bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de taşkınlık çıkarmıştı. Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldıran PKK yanlılıları, Ülkü Ocakları binasını da ateşe vermişlerdi.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan gruba müdahale geden gurbetçiler birkaç saldırganı yakalayıp darbetmişti.