Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK'lıların Belçika’daki Türk vatandaşlarına saldırısıyla ilgili açıklama

26 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:11

PKK'lı teröristler Batı'da Türkiye'yi hedef alan eylemlerinden vazgeçmiyor. Gurbetçi Türk vatandaşları PKK'lı destekçilerin provokasyonlarına müdahale etti. PKK'lıların Türklere ait camileri ve iş yerlerini hedef aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı provokasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Belçika’nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir."

"Belçika’daki toplumumuzun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır."

TELEFON GÖRÜŞMESİ

"Olaylar karşısında Brüksel’de ve Ankara’da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika’da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir."