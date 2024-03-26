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26 Mart 2024 23:48 - Güncelleme : 26 Mart 2024 23:48

Adalet Bakanı Tunç'tan Belçika'daki PKK saldırısı için tüm ülkelere çağrı

Belçika'da PKK sempatizanlarının Türklere karşı yaptığı eylemlere değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm ülkelerin teröre karşı ortak tavır alması çağrısında bulundu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Tunç&#039;tan Belçika&#039;daki PKK saldırısı için tüm ülkelere çağrı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınayarak teröre karı tüm ülkelere seslendi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanında olduklarını ve saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceklerini bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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