28 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:13
Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.87 kilometre olarak kaydedildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan saat 09:16'da 3.2 büyüklüğünde Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: TGRT Haber