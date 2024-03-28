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28 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:13

Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! AFAD duyurdu: Muğla&#039;da korkutan deprem

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.87 kilometre olarak kaydedildi. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Öte yandan saat 09:16'da 3.2 büyüklüğünde Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. 

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Kaynak: TGRT Haber
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