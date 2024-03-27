Sosyal medyada çok konuşulan 'çakarlı muhtar' aracına ceza! Kaymakamlıktan açıklama geldi

27 Mart 2024 18:11 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:13

Pendik Kaymakamlığı, çakarlı araç kullanma yetkisi olmadığı halde lüks araçlarla çakarlı konvoy yapan Velibaba Mahallesi Muhtarı ve muhtar adayı Şükrü Aydemir'in konvoyundaki araçlara ceza kesilerek adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, halihazırda Velibaba Mahallesi Muhtarı ve muhtar adayı olan Aydemir'in, içinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda, görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."