Basın Ekspres yolunda sürücü fenalaştı bariyerlere çarptı

27 Mart 2024 17:58 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:59

Basın Ekspres yolu üzerinde öğleden sonra 15.00 sıralarında Çobançeşme kavşağında sürücü fenalaşarak aracın kontrolünü kaybederek kaza geçirdi. Aracın sürücüsü Atılay A. yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici ekipleri kaza sonrası bariyerlerin arasına sıkışan aracı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkararak yediemin otoparkına götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.