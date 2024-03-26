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Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 16:46 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:50

Terör yandaşları sokağı birbirine kattı: Ekipler yaka paça gözaltına aldı

Batman’da sokakta izinsiz gösteri yapan ve sokağı savaş alanına çeviren teröristler polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamınca; 19 Mart günü gerçekleştirilen nevruz etkinliği sonrasında bazı cadde ve ara sokaklarda yol kapatma, emniyet araçlarını taşlama, havai fişek atma eylemlerine katılarak PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak, terör örgütü propagandası yapmak, kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.A., B.E, İ.M, Ö.B, M.A.’nın gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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