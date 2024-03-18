Zabıtadan fırınlarda pide gramaj denetimi

18 Mart 2024 12:50 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:56

Ramazan ayı boyunca her gün faaliyet gösteren fırınlarda denetim yapacak olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde pide gramajı, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirmeye başladı.

"ÖNEMLİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK"

Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren iş yerleri ve unlu mamul üretimi yapılan alanları denetliyoruz. Bu denetimlerimizden birisi de büyük önem verdiğimiz unlu mamullerin üretildiği işletmelerdir. İşletmelerimizde başta hijyen olmak üzere pide gramlarını denetliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasıdır. Yaptığımız denetimlerde önemli bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Tespit ettiğimiz küçük eksiklikler hakkında da gerekli uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda denetimlerimiz bütün gıda sektörleri başta olmak üzere her alanda devam edecektir’’ ifadelerine yer verildi.

Öte yandan vatandaşlar, halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında, Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşmaları konusunda uyarıldı.