İstanbul'un kabus yılları! İngiliz askerleri Galata Kulesi'nde

22 Şubat 2024 13:10 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 13:42

Bizans İmparatorluğu yıllarda Kutsal Haç Kulesi olarak geçen Galata, Haliç ve Boğaz'dan geçen gemilerin kontrolü için yapılmıştı. Gözetim kulesi olan Galata, Cenevizlerin ticari yeriydi. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na sorgusuz sühalsiz bırakıldı. Ancak o yıllarda çok sık kullanılmadan tahribata uğradı. Bunun üzerine 2. Mehmed'in fermanıyla restore edildi. Ve Boğazın incisi oldu. Savaşlarsan sonra esirler Galata'nın altındaki zindanlara koyuldu. Tarihin her noktasına şahitlik eden Galata Kulesi'nin en kabus yıllarını ise 1923 yılında İngilizler yaşattı.

İSTANBUL'UN KABUS YILLARI!

Tarih kitaplarının bile yer vermek istemediği ancak İstanbul halkını korku dolu günlere sokan İngiliz Askerleri Galata Kulesi'ne yerleşti. Buradan tüm Osmanlı'yı halkı gözeten İngilizler özellikle dürbünlerle Osmanlı saraylarını gözetledi. Galata Kulesi'nde İngiliz Bayrağı yer aldı. Bu ise acıyı katladı.

İngiliz Askerleri bununla da sınırlı kalmadı ve barakalar kurdu. Tarihsel dokunuşu alt üst eden askerler silahlarıyla Galata Kulesinde sık sık fotoğrafta çekti. Bu İngiltere Tarih kitaplarında yer aldı. Birleşik Krallık İstanbul'a 26.525 asker 894 subaydan oluşan bir gurubu Yumuşak Güç adı altında 6 Ekim 1923 yılında kabusu başlattı. Tüm bunlar geri de kalsa da Galata Kulesi'nin yaşadığı bu süreçler hafızalardan silinmedi. İşte o fotoğraflar;

GALATA KULESİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULDU!

Kasım 2023 yılında Galata Kulesi restore edilmeye başlandı. Bu süreçte ise Kulenin 63 metre yükseklikte yer alan bakır alemini restore edilmeye başlandı. 1 ay boyunca kapatılacak olan Galata Kulesi ziyaretlere kapatıldı.

23 Şubat'tan itibaren kapatılacak olan Galata Kulesi'nin tam olarak Mayıs ayında açılması planlanıyor. Restorenin diğer amacı ise kuş yuvaları oldu. Kuşların göç üzeri olan kule özellikle ebabil kuşlarının göç mevsimi sürecini de gözetilecek.