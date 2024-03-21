Yoğun bakıma alınmıştı! Survivor Turabi'den yeni haber geldi

21 Mart 2024 22:25 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:26

"Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım." diyerek hayranlarını endişelendiren Turabi, Survivor yarışmasının bu sezonuna yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kalmıştı. Turabi, son sağlık durumu ile ilgili detayları takipçileriyle paylaştı.

"BAZILARINIZA KÖTÜ HABERİM VAR"

"Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim" diyen Turabi paylaşımında "Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality Tv Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin" ifadelerini kullandı.