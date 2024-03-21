21 Mart 2024 22:25 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:26
Yoğun bakıma alınmıştı! Survivor Turabi'den yeni haber geldi
Survivor All Star'a katılan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmayı terk etmek zorunda kalan Turabi, apar topar yoğun bakıma alınmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turabi, "Bazılarınıza kötü bir haberim var" dedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
"Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım." diyerek hayranlarını endişelendiren Turabi, Survivor yarışmasının bu sezonuna yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kalmıştı. Turabi, son sağlık durumu ile ilgili detayları takipçileriyle paylaştı.
"BAZILARINIZA KÖTÜ HABERİM VAR"
"Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim" diyen Turabi paylaşımında "Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality Tv Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber.com