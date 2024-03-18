Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 18 Mart Survivor All Star 2024

18 Mart 2024 23:30 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:27

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekrana geliyor. 18 Mart'ta yayınlanan bölümde 3. eleme adayı belirlenecek. Dokunulmazlık oyununda yaşananlar ve sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde!

18 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024'de heyecan dorukta! 18 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ancak oyun sırasında yaşananlar herkesi derinden etkiledi. Gizem'in yaşadığı sakatlık herkesi endişelendirdi. Dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı, bu kazancın ardından Mavi Takımdan bir yarışmacının 3. eleme adayı olarak belirleneceği kesinleşti.

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2024'de 18 Mart Pazartesi akşamı gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı, 3. eleme adayı Mavi Takımdan belirlendi. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı Mavi takımdan Batuhan Karacakaya oldu.