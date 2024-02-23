Antalyalılar turuncu Togg istiyor! Kampanya başlatıldı...

23 Şubat 2024 04:49 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 04:50

‘Togg turuncu olsun, yollarımız enerji dolsun’ adı altında, Antalya-Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının başlattığı kampanya TBMM’de de karşılık buldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Antalya Milletvekillerinin girişimi ile TBMM’de yapılan ziyaretlerde Togg’un ‘Finike’ üretimi için destek arandı.

"PORTAKAL RENGİ TURUNCU TÜM YOLLARA TAŞINSIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, diğer bakanları da ziyaret ederek kampanya destek istediklerini belirten AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu “Pamukkale beyazı, Kapadokya beji gibi renklerde üretim var. Finike portakalımızın da coğrafi işareti vardır ve dünyaca ünlüdür. Bu nedenle, Finike portakalımızın rengi olan turuncu renkli Togg’umuzu yollarda görmek istiyoruz. Portakal rengi turuncu tüm yollara taşınsın. Finike portakalımızın turuncu rengini, turuncunun pozitif enerjisini ülkemizin dört bir yanında hatta TOGG ihracata geçince dünyanın dört bir yanında görelim, hissedelim! Togg’a rengini Finike portakalı versin. Togg’un turuncu renkte üretimi için çok büyük destek görüyoruz. Bakanlarımız, STK’lar, tüm toplum kesimleri kampanyamıza destek veriyor. Kısa sürede turuncu renkli aracın üretileceğinden umutluyuz” dedi.

6 RENKTE ÜRETİM VAR

Togg, “Anadolu kırmızısı, Gemlik mavisi, Oltu siyahı, Kula grisi, Kapadokya beji ve Pamukkale beyazı” olmak üzere 6 farklı renkte üretiliyor. Bugüne kadar en çok tercih edilen ve beğenilen renk Kapadokya beji oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihi Gemlik mavisi, eşi Emine Erdoğan’ın tercihi ise Anadolu kırmızısından yana olmuştu.