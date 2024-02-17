Yerli otomobil TOGG’un içine girince her şey değişti!

17 Şubat 2024 22:15 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 22:19

Haber: Murat Makas / Kamera: Doğuhan Gezer / Kurgu: Kerim Apaydın

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), T10X almayı düşünen vatandaşları sevindirecek bir karar aldı ve test sürüşü günleri etkinliği başlatmıştı.

Gaziantep, Samsun, Konya, İzmir ve İstanbul’da trafikte TOGG sürüşü vatandaşlara randevu sistemiyle açıldı. Trumore mobil uygulaması ve ehliyet ile kayıt olunabiliyor. Tgrthaber.com.tr editörü Murat Makas, İstanbul’da yerli otomobili yakından inceleyerek sürüş deneyimi yaşadı. Kayıt yaptırım trafikte aracı süren genç vatandaşlar ise dış tasarımı çok beğendiğini içeri girince ambiyansın değiştiğini belirtti.

Yerli otomobil için birçok vatandaş standa gelerek başvuru yaptı.

2027 YILINI İŞARET ETTİ

TOGG’un yeni versiyonu ise T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaşılmıştı. Üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle gelen model, 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra Avrupa'da olacak.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, 1.8 milyar Euro’luk yatırımla 2023 yılında üretime başlayan şirketin 2027 yılı gibi kâra geçmesini beklediklerini belirtmişti.

T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Motor Gücü:160 kW

• Beygir Gücü:218 HP

• Tork:350 Nm

• Azami Hız:180 km/s

• 0-100 km/s:7.8 saniye

• Motor Türü:Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

• Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

• Ağırlık:2126 kg

• Bagaj Hacmi:441 litre

T10X’İN SÜRÜŞ KEYFİNİ ARTTIRAN ÖZELLİKLERİ

• Uçtan uca ekran

• Hi-Fi ses deneyimi

• Meridian Premium ses teknolojisi

• Anahtarsız giriş

• Isıtmalı ön ve arka koltuklar

• Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar

• Kablosuz şarj ünitesi

• Otomatik açılır/kapanır bagaj

• Kör nokta asistanı

• Otomatik park asistanı

• Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici

• Kameralı sürücü dikkat asistanı

• Akıllı şerit takip sistemi

• Trafik işareti algılama sistemi

• Adaptif sürücü asistanı

• Yoğun trafik pilotu

• Ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni