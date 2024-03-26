AK Partili Belediye Başkan adayı TGRT Haber'de emeklilere müjde verdi

26 Mart 2024 12:59 - Güncelleme : 26 Mart 2024 13:05

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir, TGRT Haber’de Gülden Kalecik Demirtaş’ın konuğu oldu. 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Ali Talip Özdemir projelerini açıkladı.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir şu açıklamalarda bulundu:

Trafik öne çıkıyor. Deprem de çok önemli. 12 bin yapı stokumuz var 10 bin tanesi geri dönüşümle desteklenmesi gerekir. Çalışmaları yapıyoruz. 1 Nisan’da nasip olursa hemen bir an önce bu işe başlayacağız. Deprem çok önemli. Bir yapı stokumuz var Ataköy tarafında 2,87 ortalama ile 22 bin kişi oturuyor. 6 saatlik sığıntıda Allah korusun hayatlarını kaybederler.

BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ

40 dönüm üzerinde yaşam merkezi yapacağız. Yaşlı hastalar için özel bakım yeri olacak. Yaşam merkezinde gizli olarak uyuşturucu kullananları sağlığına kavuşturacağız.

Belediyecilik sadece yol sokak değil. İskan bakanıyla konuştuk, yer altından sahile çıkacağız. 18 kişilik deniz araçları var onlardan getirmeyi planlıyoruz.

Bakırköy’de ışık yakacağız, yaşlıları dinleyeceğiz. Teknoloji bitti artık inovasyon bilişim devri başladı. Bunun için merkez yapacağız. Örneğin doktor randevusu için kuracağımız inovasyonda telefonda kolayca her doktora randevu alınabilecek, spor merkez yapacağız.

Kaynağımız nerde? İnanır o kadar çok var ki! Topraksız tarım planlıyoruz. Topraksız tarımla fon oluşturacağız.

Hayvanlar için 30 dönümlük hayvan hastanesi yapacağız. Büyük dijital yapılanma olacak. Bakırköy CHP ağırlıkta. Gidiyorum, konuşuyorum biz yerel yönetimle herkesi kucaklayacağımızı söylüyorum. Parti gömleğini çıkarıyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Takım tutar gibi particilik yapıldığında işte Bakırköy’ün hali… 96 yılında hayvan haklarını koruma kanununu ilk ben verdim.

EMEKLİLERE MÜJDE

Emekliler için ayrı fon oluşturuyoruz. Devletten ne varsa söküp almasını bilen, gelen insanım. Bu heyecanla yola çıktık. Emekliler için, öksüzler için hizmet yapacağız. Biz halkın içinde olduk hep olacağız.