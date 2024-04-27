Akşener, yeni genel başkan Dervişoğlu’nu tebrik etti

27 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:23

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmayan Akşener, kurultayda 611 oyla yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi. Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı. Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, "Ülke için dua ettim, milletimiz için dua ettim, parti için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunu, nasıl siyasi ahlaka sahip olduğunun en büyük delilidir. Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz çok büyük bir ailesiniz. Bugün itibariyle birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da Allah’ın izniyle iktidar yolculuğunu Koray Aydın ve Akalın’la bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.