Hamza Dağ İYİ Parti'li rakibiyle karşılaştı, ortaya renkli görüntüler çıktı

13 Mart 2024 16:39 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:39

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kınık ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha’nın açılışına katılan Hamza Dağ iddialı açıklamalarda bulundu.

CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de yeni bir hikaye yazacaklarını söyleyen Hamza Dağ, "31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDEN OLMAYACAK, İZMİRLİ KAZANACAK"

İzmir’e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirten Hamza Dağ, bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak 56 gündür sahalarda koşturduğunu belirtti. Gecesiyle, gündüzüyle, hayalini ve sevdasını tüm İzmirlilerle paylaştığını söyleyen Dağ, "1 Nisan günü öyle bir hikaye yazacağız ki, kaybedeni olmayan, 4.5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız" şeklinde konuştu.

"SADECE PUSULAYA DEĞİL GELECEĞE DE DAMGA VURACAĞIZ"

İzmir’in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını vurgulayan Hamza Dağ, "31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omuzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir’iz, başarabiliriz" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI İLE KUCAKLAŞTI

Öte yandan Hamza Dağ, açılışın ardından Kınık Belediye Başkanı Adayı Sami Mollaahmet ile birlikte Kınık Poyracık Pazaryeri’ni ziyaret etti. Dağ bu sırada pazar yeri girişinde İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile karşılaştı. İki aday samimi bir şekilde kucaklaştı. Renkli görüntülerin olduğu karşılaşmada, iki aday birbirlerine ve ekiplerine başarı temennisinde bulundu.

Hamza Dağ daha sonra esnafı tek tek ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Dağ, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.