Mansur Yavaş’tan Altınok’a mülk cevabı: Onda biriyle takas yapalım 

23 Mart 2024 22:39 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:40

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Turgut Altınok'un "'Mansur Yavaş’ın Londra'da evi var, o evin parası benim bütün mallarımı öder" sözlerine cevap verdi.

Yavaş, Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in, Altınok ailesinin mal varlığıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, "Mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor. Kaldı ki kız kardeşiniz 'bu mal beyanı eksik' diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz?" diyerek soru sordu.

"TAKAS YAPALIM"

Altınok'a yineden "halktan sakladığınız ne varsa açıklayın" iddiasında bulunan Yavaş, "Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halkına yalan söyleyenden belediye başkanı olmaz. 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var' dilinde tüy bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. 'Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarımı öder' diyor. Takas yapalım, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım" diyerek cevap verdi.

ALTINOK NE DEMİŞTİ?

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında "Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı? Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda malvarlığınız neydi?" ifadelerini kullanmıştı.