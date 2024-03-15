İftar sofralarının vazgeçilmezi Osmanlı Şerbetlerine dikkat! Yemekten hemen sonra içerseniz

15 Mart 2024 12:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:53

Eskilerin anlata anlata bitiremediği kan şekeri ve yüksek tansiyonu dengeleyen, hazımsızlığı önleyen ve en önemlisi susuzluğu gideren içeceklerden biri olan şerbetler Ramazan ayının gelmesiyle sofralarımızdaki yerini alıyor. Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan Osmanlı şerbeti ile ilgili tgrthaber.com.tr'ye önemli bilgiler verdi.

OSMANLI ŞERBETİ ACIKTIRIYOR!

Sadece Osmanlı'da değil Osmanlı'dan önce de şerbetlerin kullanıldığını belirten Bahattin Arslan Osmanlı şerbetleriyle ilgili kesin bir açıklama yaptı. Osmanlı şerbeti aslında tıkanan mideyi yeniden rahatlatmak için tüketildiğinin altını çizen Arslan "Şerbet yemeklerin sindirimini ya da bağırsaktan geçişini hızlandırıyor ve tekrardan seni yedirebiliyor. İkincisi ise aşırı halsizlik, bitkinlik var ve buna iyi geliyor." dedi. Öte yandan şerbetin aslında sık sık düşen kan şekerinden yemek sonrası yaşanan hazımsızlığa da iyi geldiğinin altını çizdi.

Osmanlı şerbetinin hem faydalı hem de aslında kilo aldırmaya müsait bir içecek olduğunun altını çizdi. Osmanlı da da şerbet bu yüzden kullanılırmış. Bu yüzden kilosu olanların Osmanlı şerbetinden uzak durması gerektiğini belirtti.

MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Ramazan sofralarında son zamanlarda ayran, limonata ve asitli içeceklerin ağırlıklı olarak tüketildiğini belirten Arslan mide rahatsızlığı olanları uyardı. Uzman Diyetisyen Arslan "Asitli içeceklerin bazıları ağırlıklı tüketiliyor ama bizim ilk önerdiğimiz yudum yudum bile olsa su tüketimi. Mide rahatsızlığı olanlar için esasında yemekle birlikte sıvı alımını kısıtlanmasını istiyoruz. Yemekten belli bir süre sonra sıvı alınmasını öneriyoruz" sözleriyle oruç sonrası sıvı alımı konusuna dikkat çekti.