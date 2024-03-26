Ofis çalışanlarına oruç uyarısı! Burnunuzun dibinden ayırmayın: Günde 3 defa

26 Mart 2024 10:32 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:37

Ofis ortamında çalışan özellikle sabah saatlerinde mesaiye başlayan çalışanlara uzmanlardan tavsiyeler geldi. Güne erken başladıkları ve uyku süresini tam doyurucu yaşamadıkları için çoğu ofis çalışanından baş ağrısı mide bulantısı ve açlık hissi daha fazla gözlemlendi. Bunun en büyük etkisinin ise güne erken başlamalarından kaynaklı olduğu vurgulandı. Uzmanlar bu süreci daha kolay atlatmaları için ofis çalışanlarının yanı sıra bu sorunları yaşayanlara tavsiye de bulundu.

OFİS ÇALIŞANLARINA ÇAY AĞACI TAVSİYESİ!

Uzmanlar gün içinde üç defa bileğe sürerek koklanmasını tavsiye ettikleri orucun etkilerini duyanlar şaşırdı. Çay ağacı yağı güçlü bir esans madde içerdiğinden kokusu da oldukça keskindir. Çay ağacı yaprakları yüzyıllardır şifa amaçlı kullanılıyor. Mikroplarla savaşmada bir numaralı bitki olan çay ağacı yaygın olarak böcek kovucu ve temizleme amaçlı da tavsiye edilir.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra çay ağacı yağı, sinir sistemini hareketlendirmede de etkilidir. Koklandığında anında sinir uçlarını hareketlendiren çay ağacı yağını bu yüzden uzmanlar özellikle bileklere sürülmesini tavsiye eder. Bu sayede açlığa bağlı yaşanan baş ağrısını anında kesen çay ağacı yağı öte yandan koklandığında da aynı etkiyi burun yoluyla beyne yapar. Hem sinirleri hareketlendirir hem de beyni açar.

"Terpinen-4-ol" maddesi içeren çay ağacı yağı, baş ağrısını engellendiği için öte yandan vücudun kokuya bağlı açlığını bastırır. Beyni daha dinç tuttuğundan çay ağacı tavsiyesi uzmanlar tarafından önerilir. İbn-i Sina gibi tıp alanında hekimlerin babası kabul edilen isimde çay ağacı yağının baş ağrısına iyi geldiğini Şifa kitabında yazmıştır.