Oruçluyken sürekli acıkıyorsanız... Suç Ramazan Pidesinin olabilir!

23 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:15

Ramazan ayının ortasına gelmemize rağmen halen açlığa dayanamayanların şikayeti giderek arttı. Bunun sorumluluğunu ise uzmanlar ramazan pidesine attı. Ramazan pidesi nasıl acıktırıyor? Yanıtını duyunca çok şaşıracaksınız.

ORUÇLUYKEN SÜREKLİ ACIKIYORSANIZ... SUÇ RAMAZAN PİDESİNİN OLABİLİR!

Son yıllarda dünya genelinde değişen beslenme alışkanlığına bağlı gelişen gluten nedeniyle insanların hızla acıkma şişme ve daha birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Ramazan pidesinde yüksek oranda bulunan gluten ayrıca şeker vücuttaki enerji depolarını yağlandırır.

Vücutta yağ oranı artıkça acıkma gudüsü artar. Bunu tetikleyen pide ise sadece iftarda değil sahurda da tüketildiğinden vücut uzun süre tokluk değil açlık yaşamış olur.

Aslında yıllardır bilinen yanlışta böylece sonuçlanmış oldu. Pide tok tutmaz. Çünkü içeriğindeki lif oranı azdır. Bu azlık nedeniyle mideden bağırsaklara ve dışkılama ile hemen çıkar. Ötesi bu sırada enzimlenirken bağırsaklarda besin atığı kalır. Bu atıklar ise vücut tarafından mideyi tetikler bu da acıkmaya neden olur.

Uzmanlar özellikle sahurda asla tüketilmemesi gereken bir besin olarak ramazan pidesi yerine keten tohumlu tam buğday ekmek tavsiye eder. Bağırsakları çalıştıran bu ekmekler aynı zamanda uzun süre tokluk hissi verir.