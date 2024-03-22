Orucu açtıktan sonra çay ve kahve içmeyin! Anadolu kadınlarının gizli şifası: Limonlu süt

22 Mart 2024 12:25 - Güncelleme : 22 Mart 2024 12:58

Anadolu kadınların yüzyıllardır kemik ve kas ağrılarını bitiren hatta kemik kütlesini artıran limonlu sütü her fırsatta tavsiye eder. Özellikle Ramazan ayında besin tüketmemek ya da iftar sahur vakitlerinde sağlıksız beslenmek en çok kas ve kemiklerde hasara neden olur. Bu yüzden kahve ve çay gibi kafein oranı yüksek ve kemiklerdeki kütle miktarını etkileyen içecekler yerine uzmanlarda limonlu sütü tavsiye eder.

İFTAR SONRASI ÇAY KAHVE DEĞİL! LİMONLU SÜT İÇİN

İftar sonrası sağlık sorunları yaşamamak için mutlaka kahve ve çaydan uzak durulması gerektiğini her sene olduğu gibi bu sene de uzmanlardan uyarı geldi. Kahve ve çay içerdikleri yüksek kafein vücuttaki bazı hormonları ve hücreleri olumsuz etkiler. Ayrıca vücut oruç nedeniyle tam sıvı almadan bu tarz içeceklere maruz kaldığında ürik asit miktarı da azalır.

Ancak limonlu süt tam bir kalsiyum, protein ve C vitaminidir. Bu üçlü vitamin sayesinde vücudun en çok görmezden gelinen kemik ve kasları güçlenir.

Her yaşta cinste kemik ağrıları görülür. Çünkü vücudun en hızlı hasar alan sistemi kemik sistemidir. Akışkanlığı bozulan kemik sistemini güçlendirmek için mutlaka limonlu süt benzeri hem protein hem de C vitamini deposu içecekler tüketilmeli.

Aynı zamanda limonlu süt karışımı mide asidini dengeler, bağırsakları çalıştırarak vücudun gaz tutmasını engeller. İftar sonrası yaşanan baş ağrısı, mide ve benzeri sorunların yaşanma ihtimalini azaltır.