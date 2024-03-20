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20 Mart 2024 16:43 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:23

İftar sonrası bağırsak çalıştıran ayva tatlısı tarifi! Tam bir lif deposu

Zayıflama değince ilk akla gelen besin ayvadır. İftar sonrası özellikle bağırsakları çalıştırmak için uzmanlarda ayva tatlısı tüketilmesini öneriyor. İşte lif deposu ayva tatlısı tarifi...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İftar sonrası bağırsak çalıştıran ayva tatlısı tarifi! Tam bir lif deposu

Ramazan ayında iftar sonrasında tüketilmek için yapılacak en lezzetli tatlıların başında ayva tatlısı geliyor. Lif kaynağı olan ayva tatlısı bağırsakları da çalıştırıyor. Uzun süre çalışmayan bağırsakların yumuşaması için ayva tatlısı ideal bir tatlıdır. Ayrıca kan şekerini dengeler. Vücuttaki lif oranını artırır. Bağırsaklar sağlıkla çalıştıkça oruç süreci daha sağlıklı geçer. 

AYVA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

4 adet ayva 

4 yemek kaşığı şeker

1 tane çubuk tarçın

7 adet karanfil

Bir su bardağı su 

İftar sonrası bağırsak çalıştıran ayva tatlısı tarifi! Tam bir lif deposu - 1. Resim

Yapılışı

Ayvaların kaynatırken kararmaması için önceden limonlu suya bastırın. Bu sırada kabuklarını soyup çekirdeklerini ise kenara koyun. Çekirdeklerini ardından kaynatmak için kullanılması daha sağlıklı olacaktır.

İftar sonrası bağırsak çalıştıran ayva tatlısı tarifi! Tam bir lif deposu - 2. Resim

Sonra ayvaları farklı bir tencereye alıp üzerine şeker tarçın karanfil su ve çekirdeklerini ekleyerek kaynatın. Ayvalar yumuşadıktan sonra çıkartın. Bir parça kaymak, fındık fıstık ne dilerseniz eklersiniz. Şifa olsun...

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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