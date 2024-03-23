Bol yoğurtlu Mersin tantunisiyle iftar sofralarına doldurun!

23 Mart 2024 17:49 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:44

Mersin'in en meşhur yemeklerinden biri olan tantuni ile iftar sofralarını şenlendirin. Hem tavuk hem de etle yapılan tantuni aslında döner olarak geçiyor. Kuyruk yağı ile beraber yapılan ve oldukça lezzetli olan tantuniyi evde çok kolay yapabilirsiniz.

MERSİN YOĞURTLU TANTUNİ TARİFİ

Mersin tantunisinin en güzel hali acı ve yanında yoğurt olmasıdır. Bu yüzden Mersin tantunisini yapmadan önce ev yoğurdu ve acı turşu bulundurun. Ayrıca kış ayına denk gelen bu Ramazan da yanında rendelenmiş turpta fena gitmez. Tüm bunlar hazırsa tantuniyi yapmaya başlayın! Tavuk ya da et bütçenize uygun tarife siz şekil verin.

Malzemeler

2 adet lavaş

400 gram ince doğranmış tavuk göğsü

Bir adet soğan

Yarım demet maydanoz

Bir adet domates

Bir adet biber

Pul biber, karabiber, çok az sumak

Bir yemek kaşığı kuyruk yağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Saç tavaya kuyruk yapını atıp eritin. Akabinde içine ince kıyılmış soğanı ilave ederek kavurun.

Sonra biberlerini ince kıyırıp ekleyin. Hafif piştikten sonra tavukları da ilave edip kavurun.

Bu sırada üzerine baharatları ekleyin. Tavukların yumuşaması için zeytin yağını da kavurdukça ara ara dökün.

Lavaşların yağlanması için kavururken arada tavanın üzerine serin.

Sonra ise maydanozları ince ince kesip ekleyin.

10 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Lavaş arasına tavuk karışımını koyup bir köşede hazırladığınız sumaklı ince dilimlenmiş soğanları da koyup sarın.

(Bir adet soğanı ay şeklinde ince ince kesin tuzla yıkayın üzerine sumak dökün.)

Sonra tabağa koyun ve üzerine karıştırdığınız süzmeden de daha ince kıvama getirdiğiniz yoğurdu dökün. Şifa olsun...