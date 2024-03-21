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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 13:38 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:51

İftarda 2'şer 3'er yiyeceğiniz çullama köftesi tarifi! Afyonkarahisar'ın en meşhur yemeği

Afyonkarahisarlıların 2 günde bir yaptıkları çullama köfte iftar sofralarında ağızları sulandıracak. Afyonkarahisar'ın en meşhur yemek olan çullama köftesinin tarifini sizler için derledik.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İftarda 2&#039;şer 3&#039;er yiyeceğiniz çullama köftesi tarifi! Afyonkarahisar&#039;ın en meşhur yemeği

Normal köfteden sıkılanlar için Afyonkarahisar'ın çullama köftesiyle iftar sofralarını donatın. Gastronomi şehri olan Afyonkarahisar'ın çullama köftesi gurmelerden tam not aldı. Geçtiğimiz sene UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Afyonkarahisar'da çullama köftesi dünya çapında tanıtılmıştı. Osmanlı döneminden beri popüler olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan çullama köftesi artık yeniden popüler oldu. 

ÇULLAMA KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İftar sofralarında değişik lezzetler arayanlar yapımı kolay lezzeti eşsiz olan çullama köftesini deneyebilirsiniz. 

İftarda 2'şer 3'er yiyeceğiniz çullama köftesi tarifi! Afyonkarahisar'ın en meşhur yemeği - 1. Resim

Malzemeler;

250 gram dana kıyma

Yarım çay bardağı ince bulgur

Yarım adet kuru soğan

2 dal maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber, yenibahar

Üstü için;

Yoğurt, un, 2 yumurta, kabartma tozu, tuz, sıvı yağı

İftarda 2'şer 3'er yiyeceğiniz çullama köftesi tarifi! Afyonkarahisar'ın en meşhur yemeği - 2. Resim

Yapılışı;

Tüm malzemelerin oldukça ince olması için bir kere rende robottan geçirin. Ardından bir kabın içine koyun ve yoğurun. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra yeniden çıkarın. Sonra da yeniden yoğurun ve köfte şekline getirin. Yeniden dolaba koyun ve dinlendirin. Bir tencereye yaklaşık 5 bardak su doldurun suyu kaynatın. Akabinde köfteleri suya atın ve 5-6 dakika haşlayın. Sonra çırpılmış yumurtaya banıp ardından tuz, kabartma tozu ve un karışımına batırın. Sıvı yağda kızartın. Servis sırasında yoğurtla verebilirsiniz. Şifa olsun...

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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