Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Yemek Tarifleri>İftardan sonra mışıl mışıl uyutan şerbetli haşhaşlı kek tarifi!
21 Mart 2024 18:04 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:29

İftardan sonra mışıl mışıl uyutan şerbetli haşhaşlı kek tarifi!

İftardan sonra tatlı tarifi arayanlar için şerbetli haşhaşlı kek bir alternatif olabilir. Haşhaşlı keke sayesinde iftar ve sahur arası bir kaç saat uyuyabilirsiniz. İşte şerbetli haşhaşlı kek tarifi...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İftardan sonra mışıl mışıl uyutan şerbetli haşhaşlı kek tarifi!

Haşhaş tohumu son yıllarda pastacılıkta sıklıkla kullanılmaya başladı. Sinirleri yatıştıran haşhaş, uyku problemi çekenler için tavsiye edilir. Haşhaş tohumu sinir hücrelerinin daha kontrollü olmasını sağlar. İçeriğinde yüksek oranda manganez, bakır, magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko ve demir gibi mineraller mevcut.

İftardan sonra mışıl mışıl uyutan şerbetli haşhaşlı kek tarifi! - 1. Resim

Bu mineraller adeta vücudun tüm işlevselliğini etkiler. Beyin, bağırsak ve mideye olumlu etkileri var. Kabızlık sorununu kökten çözüyor. Bu yüzden Ramazan ayında bozulan uyku düzeni için haşhaşlı kek oldukça ideal bir ilaç olur. 

İŞTE ŞERBETLİ HAŞHAŞLI KEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı haşhaş

Bir su bardağı un 

Kabartma tozu, Vanilya

İftardan sonra mışıl mışıl uyutan şerbetli haşhaşlı kek tarifi! - 2. Resim

Şerbet için; 2 su bardağı su 2 yemek kaşığı şeker

Üzeri için; toz krem şanti ve süt

Yapılışı

Bir kabın içine tüm malzemeleri ilave edip blendırdan geçirin. Akabinde ise küçük bir bor cama yağ sürüp karışımı dökün 120 derece ısıtılmış fırına verin. Keke kabardıktan sonra küçük bir tencerede su ve şeker kaynatın. Kek soğuduktan sonra dilimlere ayırıp üzerine dökün. En son ise bir kapta süt ve krem şanti karıştırın. Bunu da sürüp streçleyip buzdolabına ekleyin. 1 saat sonra tüketin. Şifa olsun...

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...