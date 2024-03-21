İftardan sonra mışıl mışıl uyutan şerbetli haşhaşlı kek tarifi!
İftardan sonra tatlı tarifi arayanlar için şerbetli haşhaşlı kek bir alternatif olabilir. Haşhaşlı keke sayesinde iftar ve sahur arası bir kaç saat uyuyabilirsiniz. İşte şerbetli haşhaşlı kek tarifi...
Haşhaş tohumu son yıllarda pastacılıkta sıklıkla kullanılmaya başladı. Sinirleri yatıştıran haşhaş, uyku problemi çekenler için tavsiye edilir. Haşhaş tohumu sinir hücrelerinin daha kontrollü olmasını sağlar. İçeriğinde yüksek oranda manganez, bakır, magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko ve demir gibi mineraller mevcut.
Bu mineraller adeta vücudun tüm işlevselliğini etkiler. Beyin, bağırsak ve mideye olumlu etkileri var. Kabızlık sorununu kökten çözüyor. Bu yüzden Ramazan ayında bozulan uyku düzeni için haşhaşlı kek oldukça ideal bir ilaç olur.
İŞTE ŞERBETLİ HAŞHAŞLI KEK TARİFİ
Malzemeler
1 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı irmik
Yarım su bardağı haşhaş
Bir su bardağı un
Kabartma tozu, Vanilya
Şerbet için; 2 su bardağı su 2 yemek kaşığı şeker
Üzeri için; toz krem şanti ve süt
Yapılışı
Bir kabın içine tüm malzemeleri ilave edip blendırdan geçirin. Akabinde ise küçük bir bor cama yağ sürüp karışımı dökün 120 derece ısıtılmış fırına verin. Keke kabardıktan sonra küçük bir tencerede su ve şeker kaynatın. Kek soğuduktan sonra dilimlere ayırıp üzerine dökün. En son ise bir kapta süt ve krem şanti karıştırın. Bunu da sürüp streçleyip buzdolabına ekleyin. 1 saat sonra tüketin. Şifa olsun...