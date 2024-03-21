İftardan sonra mışıl mışıl uyutan şerbetli haşhaşlı kek tarifi!

21 Mart 2024 18:04 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:29

Haşhaş tohumu son yıllarda pastacılıkta sıklıkla kullanılmaya başladı. Sinirleri yatıştıran haşhaş, uyku problemi çekenler için tavsiye edilir. Haşhaş tohumu sinir hücrelerinin daha kontrollü olmasını sağlar. İçeriğinde yüksek oranda manganez, bakır, magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko ve demir gibi mineraller mevcut.

Bu mineraller adeta vücudun tüm işlevselliğini etkiler. Beyin, bağırsak ve mideye olumlu etkileri var. Kabızlık sorununu kökten çözüyor. Bu yüzden Ramazan ayında bozulan uyku düzeni için haşhaşlı kek oldukça ideal bir ilaç olur.

İŞTE ŞERBETLİ HAŞHAŞLI KEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı haşhaş

Bir su bardağı un

Kabartma tozu, Vanilya

Şerbet için; 2 su bardağı su 2 yemek kaşığı şeker

Üzeri için; toz krem şanti ve süt

Yapılışı

Bir kabın içine tüm malzemeleri ilave edip blendırdan geçirin. Akabinde ise küçük bir bor cama yağ sürüp karışımı dökün 120 derece ısıtılmış fırına verin. Keke kabardıktan sonra küçük bir tencerede su ve şeker kaynatın. Kek soğuduktan sonra dilimlere ayırıp üzerine dökün. En son ise bir kapta süt ve krem şanti karıştırın. Bunu da sürüp streçleyip buzdolabına ekleyin. 1 saat sonra tüketin. Şifa olsun...