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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 13:57 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:51

Ustalarından gençleştiren çorba! İftara en terbiyelisinden tavuk suyu çorbası

Tam bir şifa deposu olan terbiyeli tavuk suyu çorbasının tarifini bir de ustalarından dinleyin. Hücreleri yenileyen tavuk çorbasıyla iftar sofralarını zenginleştirin. İşte detaylar...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr

İftar sofralarının vazgeçilmez olan çorbalarından biri olan terbiyeli tavuk suyu çorbası adeta gençleştiriyor. İçeriğinde hayvan iliği olan ve belli bir yaştan sonra vücutta tükenen kolajen miktarını yeniden artırır. Bu yüzden iftar saatinde hem güzelleşmek hem de dinçleşmek için tavuk suyu çorbası tavsiye edilir. İşte ustaların tarifiyle terbiyeli tavuk suyu çorbası...

TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI!

Her derde deva olarak görülen tavuk suyu çorbası, özellikle gribal enfeksiyonlarda tüketilir. Boğaz sağlığında bağışıklık direncini artırmaya kadar faydaları olan terbiyeli tavuk suyu çorbasının en lezzetli tarifini deneyin!

Ustalarından gençleştiren çorba! İftara en terbiyelisinden tavuk suyu çorbası - 1. Resim

Malzemeler 

2 parça tavuk butu

2 parça tavuk sırtı

1 adet soğan 

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 adet patates 

Karabiber, tuz, limon suyu

Ustalarından gençleştiren çorba! İftara en terbiyelisinden tavuk suyu çorbası - 2. Resim

Yapılışı

Tavukları yıkayıp bir tencereye koyun üzerine 1 litre su ekleyin.

40 dakika kaynadıktan sonra tavukları çıkarıp etli kısmı kemiklerden sıyırın. 

Et kısımlarını yeniden suya koyun. 

Ardından havuç, patates, soğanı küp küp kesip içine ilave edin. 

Sonra sarımsağı rendeleyin. 

Karabiber, tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu da ekledikten sonra tavukların et kısımlarını yeniden tencereye koyun.

25 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Şifa olsun...

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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