Ustalarından gençleştiren çorba! İftara en terbiyelisinden tavuk suyu çorbası

23 Mart 2024 13:57 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:51

İftar sofralarının vazgeçilmez olan çorbalarından biri olan terbiyeli tavuk suyu çorbası adeta gençleştiriyor. İçeriğinde hayvan iliği olan ve belli bir yaştan sonra vücutta tükenen kolajen miktarını yeniden artırır. Bu yüzden iftar saatinde hem güzelleşmek hem de dinçleşmek için tavuk suyu çorbası tavsiye edilir. İşte ustaların tarifiyle terbiyeli tavuk suyu çorbası...

TERBİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI!

Her derde deva olarak görülen tavuk suyu çorbası, özellikle gribal enfeksiyonlarda tüketilir. Boğaz sağlığında bağışıklık direncini artırmaya kadar faydaları olan terbiyeli tavuk suyu çorbasının en lezzetli tarifini deneyin!

Malzemeler

2 parça tavuk butu

2 parça tavuk sırtı

1 adet soğan

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 adet patates

Karabiber, tuz, limon suyu

Yapılışı

Tavukları yıkayıp bir tencereye koyun üzerine 1 litre su ekleyin.

40 dakika kaynadıktan sonra tavukları çıkarıp etli kısmı kemiklerden sıyırın.

Et kısımlarını yeniden suya koyun.

Ardından havuç, patates, soğanı küp küp kesip içine ilave edin.

Sonra sarımsağı rendeleyin.

Karabiber, tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu da ekledikten sonra tavukların et kısımlarını yeniden tencereye koyun.

25 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Şifa olsun...