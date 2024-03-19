Hastayı ayağa kaldırıyor! Aidin Salih'ten iftara şifa deposu telbine çorbası

19 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:48

Telbine çorbası yüzyıllardır saklanan bir tariftir. Özellikle Arpa ülkelerinde yapılan telbine çorbası tam bir şifa deposudur. Telbine çorbası tam bir lif kaynağıdır. Bağırsakları çalıştıran telbine çorbası, Ramazan ayında uzun süre açlıkla beraber gelen baş ağrısı ve hastalıkların yaşanma riskini de azaltır. İçeriğindeki besinler sayesinde tam B vitamini kompleksi olduğundan Alternatif tıp uzmanı Aidin Salih, telbine çorbasının hastayı bile ayağı kaldıracağını belirtti.

AİDİN SALİH'TEN İFTARA ŞİFA DEPOSU TELBİNE ÇORBASI

Telbine çorbası hem sağlığa faydalı hem de kısa sürede yapılan lezzetlerin başında gelir. İftar sofrasında tüketildikten sonra vücudu dinçleştirerek sindirim sistemini çalıştırır.

Yarım litre süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı arpa unu

Yarım çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı bal

Bir çay kaşığı zencefil tozu

Öncelikle unu tencereye koyup kavurun. Arından sütü yavaşça ilave ederek çırpın.

Topaklanma bittikten sonra karıştırmaya devam edin.

Sonra bal zencefil tozu tuzu ekleyin. Karıştırmaya devam edin.

Tüm malzemeler piştikten sonra ocaktan alın üzerine pul biber dökerek servis esin.

Şifa olsun...

TELBİNE ÇORBASININ FAYDALARI

Kemikleri güçlendirir.

Sinir sistemini iyileştirerek sinirsel ağrıları zonklamaları engeller.

Sindirim sistemine fazladan lif sağlar bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışır.

Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

Virüs ve bakteriyel hastalıkları idrar yoluyla atar.

Vücudun sıvı ihtiyacını gidererek kan akışını düzenler.