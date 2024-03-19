Hastayı ayağa kaldırıyor! Aidin Salih'ten iftara şifa deposu telbine çorbası
Alternatif Tıp uzmanı Aidin Salih, şifa deposu olan telbine çorbasını iftar için önerdi. Özellikle hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendiren telbine çorbasının tarifini gelin beraber yapalım.
Telbine çorbası yüzyıllardır saklanan bir tariftir. Özellikle Arpa ülkelerinde yapılan telbine çorbası tam bir şifa deposudur. Telbine çorbası tam bir lif kaynağıdır. Bağırsakları çalıştıran telbine çorbası, Ramazan ayında uzun süre açlıkla beraber gelen baş ağrısı ve hastalıkların yaşanma riskini de azaltır. İçeriğindeki besinler sayesinde tam B vitamini kompleksi olduğundan Alternatif tıp uzmanı Aidin Salih, telbine çorbasının hastayı bile ayağı kaldıracağını belirtti.
AİDİN SALİH'TEN İFTARA ŞİFA DEPOSU TELBİNE ÇORBASI
Telbine çorbası hem sağlığa faydalı hem de kısa sürede yapılan lezzetlerin başında gelir. İftar sofrasında tüketildikten sonra vücudu dinçleştirerek sindirim sistemini çalıştırır.
Yarım litre süt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı arpa unu
Yarım çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı bal
Bir çay kaşığı zencefil tozu
Öncelikle unu tencereye koyup kavurun. Arından sütü yavaşça ilave ederek çırpın.
Topaklanma bittikten sonra karıştırmaya devam edin.
Sonra bal zencefil tozu tuzu ekleyin. Karıştırmaya devam edin.
Tüm malzemeler piştikten sonra ocaktan alın üzerine pul biber dökerek servis esin.
Şifa olsun...
TELBİNE ÇORBASININ FAYDALARI
Kemikleri güçlendirir.
Sinir sistemini iyileştirerek sinirsel ağrıları zonklamaları engeller.
Sindirim sistemine fazladan lif sağlar bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışır.
Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.
Virüs ve bakteriyel hastalıkları idrar yoluyla atar.
Vücudun sıvı ihtiyacını gidererek kan akışını düzenler.