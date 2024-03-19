30 dakikada mangalsız kebapla iftar sofralarını zenginleştirin! Airfryer'de tavuk mangalı tarifi
İftar sofralarını 30 dakikada yapacağınız mangalsız mangalla şenlendirebilirsiniz. Yeni nesil teknoloji olan Airfryer sayesinde tam 30 dakikada tavuk mangalı tarifini gelin beraber inceleyelim.
Yeni nesil son teknoloji Airfrey tüm geleneksel pişirme yöntemlerini ve sürelerini unutturmaya geldi. 30 dakikada ateş yakmakla uğraşamadığınız mangal lezzetinde tavuklarla iftar sofralarını donatabilirsiniz. Fatimatüzzehra Maslak'ın tarifiyle hazırlanan ve ustalarının bile parmaklarını ısırdığı bu lezzetle kalabalık iftar sofralarını şenlendirin.
30 DAKİKADA MANGALSIZ TAVUK MANGAL TARİFİ!
Özellikle çalışanların işini kolaylaştıran airfreyde yapılan en lezzetli yemeklerden biri de tavuk mangal oldu. Tadı tıpkı mangal ateşinde pişen tavuklara benzeyen bu lezzet sayesinde iftar sofralarını doldurun. Misafirlerinize hazırlayacağınız dolu dolu sofralara eşlik eden tavuklu mangalı yapmanız 30 dakika sürmez.
Bir kilo tavuk kanat
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı pul biber
Bir çay kaşığı toz biber
Bir çay kaşığı kekik
Bir çay kaşığı nane
Yarım tatlı kaşığı tuz
2 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Bir yemek kaşığı galeta unu
Bir kabın içine tavukları koyun üzerine ise sıraya tüm malzemeleri ekleyin. Ancak salça ve yağı başka bir kapta içine bir miktar sıcak su koyup sosa çevirip karıştırın.
Akabinde kabın içine koyup karıştırın tavukları sterçleyip buzdolabında bekletin. Sonra airfrey içine yağlı kağıt yerleştirip tavukları ilave edin. Üzerine bir miktar yağ sıkıp airfreye koyun. 15 dakika sonra tavukların yönünü değiştirin. Diğer 15 dakikada ise tamamen çıkarın. Şifa olsun...