30 dakikada mangalsız kebapla iftar sofralarını zenginleştirin! Airfryer'de tavuk mangalı tarifi

19 Mart 2024 14:12 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:22

Yeni nesil son teknoloji Airfrey tüm geleneksel pişirme yöntemlerini ve sürelerini unutturmaya geldi. 30 dakikada ateş yakmakla uğraşamadığınız mangal lezzetinde tavuklarla iftar sofralarını donatabilirsiniz. Fatimatüzzehra Maslak'ın tarifiyle hazırlanan ve ustalarının bile parmaklarını ısırdığı bu lezzetle kalabalık iftar sofralarını şenlendirin.

30 DAKİKADA MANGALSIZ TAVUK MANGAL TARİFİ!

Özellikle çalışanların işini kolaylaştıran airfreyde yapılan en lezzetli yemeklerden biri de tavuk mangal oldu. Tadı tıpkı mangal ateşinde pişen tavuklara benzeyen bu lezzet sayesinde iftar sofralarını doldurun. Misafirlerinize hazırlayacağınız dolu dolu sofralara eşlik eden tavuklu mangalı yapmanız 30 dakika sürmez.

Bir kilo tavuk kanat

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı pul biber

Bir çay kaşığı toz biber

Bir çay kaşığı kekik

Bir çay kaşığı nane

Yarım tatlı kaşığı tuz

2 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Bir yemek kaşığı galeta unu

Bir kabın içine tavukları koyun üzerine ise sıraya tüm malzemeleri ekleyin. Ancak salça ve yağı başka bir kapta içine bir miktar sıcak su koyup sosa çevirip karıştırın.

Akabinde kabın içine koyup karıştırın tavukları sterçleyip buzdolabında bekletin. Sonra airfrey içine yağlı kağıt yerleştirip tavukları ilave edin. Üzerine bir miktar yağ sıkıp airfreye koyun. 15 dakika sonra tavukların yönünü değiştirin. Diğer 15 dakikada ise tamamen çıkarın. Şifa olsun...