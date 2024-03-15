İftar sofralarında Güneydoğu esintileri! 30 dakikada ekşili kuru dolma tarifi

15 Mart 2024 14:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:20

Kuru dolma her yörede yapılan bir lezzet olsa da Güneydoğu Anadolu mutfağındaki ekşili kuru dolma tarifi bambaşka bir lezzet. Özellikle kalabalık iftar sofrası kurmak isteyenler için bu tarif eşsiz bir fırsat! Toplamda 30 dakikanızı almayacak olan tarif sayesinde hem sofranızı hem midenizi hem de misafirlerinizi keyiflendireceksiniz. Ekşili kuru dolmada tek püf nokta kuru dolmaları sıcak ve tuzlu suda ortalama 10 dakika bekletmektir. Fatimatüzzehra Maslak'ın özel tarifiyle...

30 DAKİKADA EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ

Malzemeler;

1 kilo kurutulmuş biber ve patlıcan

Bir adet soğan

500 gram dana kuşbaşı (daha küçük ince)

2 diş sarımsak

Kuru nane, kuru maydanoz, kuru reyhan

Karabiber, sumak, pul biber, tuz, kimyon

2 yemek kaşığı biber domates salçası

2/5 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet limon

Tencere altı için kemik

Yapılışı;

Kuru dolmaları sıcak suya bastırıp üzerine tuz dökün.

Akabinde bir kabın içinde pirinci yıkayın ve üzerine dana kuşbaşını ekleyin.

Sırayla zeytinyağı, salça, baharatlar, tuz, kuru nane, maydanoz ve reyhan ilave edin.

Tüm karışımı karıştırın.

Tencerenin dibine kemikleri dizin.

Ardından limonu yuvarlak kesin iki dilim koyun.

Kuru dolmaları süzüp içine pirinç karışımından doldurun ve tencereye dizin.

Sonra bir su bardağının içine sumak ve sıcak su koyun en son üzerlerine dökün.

Sıcak su dökmeye devam edin. Bir kaç limon dilimi daha koyup. son olarak bir tabak koyun.

Tencereyi kapatıp orta ateşte ocağa koyun.

Ortalama 30 dakikada hazır! Şifa olsun...