İftar sofralarında Güneydoğu esintileri! 30 dakikada ekşili kuru dolma tarifi
Güneydoğu Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden biri olan kuru dolmayı yapmanız 30 dakika sürecek dersek inanır mısınız? Ekşili kuru dolma tarifiyle adeta iftar sofralarını şenlendirebilirsiniz. İftarda ağır misafiri olanlar için muhteşem tarif.
Kuru dolma her yörede yapılan bir lezzet olsa da Güneydoğu Anadolu mutfağındaki ekşili kuru dolma tarifi bambaşka bir lezzet. Özellikle kalabalık iftar sofrası kurmak isteyenler için bu tarif eşsiz bir fırsat! Toplamda 30 dakikanızı almayacak olan tarif sayesinde hem sofranızı hem midenizi hem de misafirlerinizi keyiflendireceksiniz. Ekşili kuru dolmada tek püf nokta kuru dolmaları sıcak ve tuzlu suda ortalama 10 dakika bekletmektir. Fatimatüzzehra Maslak'ın özel tarifiyle...
30 DAKİKADA EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ
Malzemeler;
1 kilo kurutulmuş biber ve patlıcan
Bir adet soğan
500 gram dana kuşbaşı (daha küçük ince)
2 diş sarımsak
Kuru nane, kuru maydanoz, kuru reyhan
Karabiber, sumak, pul biber, tuz, kimyon
2 yemek kaşığı biber domates salçası
2/5 su bardağı pirinç
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet limon
Tencere altı için kemik
Yapılışı;
Kuru dolmaları sıcak suya bastırıp üzerine tuz dökün.
Akabinde bir kabın içinde pirinci yıkayın ve üzerine dana kuşbaşını ekleyin.
Sırayla zeytinyağı, salça, baharatlar, tuz, kuru nane, maydanoz ve reyhan ilave edin.
Tüm karışımı karıştırın.
Tencerenin dibine kemikleri dizin.
Ardından limonu yuvarlak kesin iki dilim koyun.
Kuru dolmaları süzüp içine pirinç karışımından doldurun ve tencereye dizin.
Sonra bir su bardağının içine sumak ve sıcak su koyun en son üzerlerine dökün.
Sıcak su dökmeye devam edin. Bir kaç limon dilimi daha koyup. son olarak bir tabak koyun.
Tencereyi kapatıp orta ateşte ocağa koyun.
Ortalama 30 dakikada hazır! Şifa olsun...