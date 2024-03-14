İftar sonrası çay olana kadar 10 dakikada hazır! Hurmalı lokum tarifi

14 Mart 2024 20:33 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:44

İftar sonrası tatlı tüketmek isteyenler için hem sağlıklı hem hafif lezzetlerin başında gelen hurmalı lokum tarifiyle midelerinizi şenlendirin. Yüksek oranda lif barındıran hurmalı lokum sayesinde çayla beraber bağırsaklarınız da yumuşayacak. Uzun süreli besin tüketmemekten kaynaklı mide ve bağırsakların işlevselliği azalır ancak ellerinizle yapacağınız hurmalı lokum bin bir derde şifa olarak geliyor.

İFTAR SONRASI 10 DAKİKADA HAZIRLANAN HURMALI LOKUM

Hurmalı lokum Osmanlı saraylarında sıklıkla yapılırdı. Kabızlık sorunu çekenlerin yanı sıra diyabet hastalarına da tavsiye edilir. Çünkü doğal şeker olduğundan vücudun ihtiyacı olan şeker oranını karşılar.

400 gram hurma

100 gram fındık

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. İçine 100 gram fındık ekleyin. Blendırdan koyun ve karıştırın. Ardından hamur kıvamına getirdikten sonra bir tepsiyi buzluğa koyun. Akabinde hamur kıvamındaki karışımı çıkarın yuvarlatın. Sonra ceviz büyüklüğünde kesin ve buzdolabında bekletin. Şifa olsun...

Bu karışım bağırsak ve midenin işlevselliğini artırır. Bununla beraber kandaki doğal şeker dengelenir. İftar sonrası tansiyon ve mide şişkinliği yaşanmamış olur. Ayrıca hurmalı lokum, iftar sonrasında baş ağrısı ya da vücutta yorgunluk gibi sorunların yaşanmamasını engeller. Hatta ertesi gün de yorgunluk ve uykusuzluk sorunları yaşanmamış olur.