Canan Karatay'dan ömür uzatan köfte tarifi! İftar sofralarının en pratik lezzeti

14 Mart 2024 16:53 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:03

Sağlıklı yaşamın sırrının kuyruk yağında olduğunu ifade eden Canan Karatay bununla beraber en lezzetli köfte tarifini verdi. İnsan ömrünü uzatan kuyruk yağının Anadolu insanlarının sağlık sırrı olduğunu ifade etti. Canan Karatay, verdiği köfte tarifi sayesinde iftar sofralarının şenleneceğini de anlattı. İşte Canan Karatay'ın kuyruk yağlı köfte tarifi...

CANAN KARATAY'DAN KUYRUK YAĞLI KÖFTE TARİFİ

Karatay, kuyruk yağı hakkında yıllardır yanlış bilgilerin yer aldığını ifade etti. Kuyruk yağının insan sağlığına faydalarının olduğunu açıkladı. Yüksek oranda antioksidan içerdiğini anlatan Karatay "bu yağı yiyenin ömrü uzar" dedi. Yüksek oranda kalp hastalarının uzmanlarına danışarak tüketmesi gerektiğini de anlattı. Kuyruk yağını sakın çöpe atmayın diye uyardı.

400 gram dana kıyma

50 gram kuyruk yağı

Bir adet soğan

Bayatlamış ekmek içi

Karabiber, tuz

Kıymayı bir kabın içinde iyice yoğurun akabinde içine soğan rendeleyin ve yoğurmaya devam edin.

Sonra karabiber tuz ve bayat ekmeği koyun ve iyice yoğurun.

Son olarak kuyruk yağını da ekledikten sonra yoğurup buzdolabına kaldırın.

Yaklaşık 1 saat sonra çıkarın yoğurarak ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın.

Yuvarlak yaptığınız köfteleri ardından kızartın.

Daha lezzetli olması için bir yemek kaşığı biber salçasını kavurun içine bir kaç damla sıcak su ekleyin ve yumuşatın. Arından köftenin üzerine döküp servis edin. Şifa olsun.