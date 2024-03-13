Canan Karatay iftarda içmeyenlere küstü! Anadolu'nun altın çorbası

13 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:16

Şifasını yedidüvelin duyduğu aşı çorbasının tarifini bu kez Canan Karatay verdi. Ramazan ayında iftar sofralarını dolduran aşı çorbasını Canan Karatay tavsiye etti. Vücudun vitamin deposu olan aşı çorbasıyla açılan iftarlarında faydası saymakla bitmedi. Anadolu da altın ve şifa çorbası olarak da geçer. Altın denmesinin nedeni zeytinyağından kaynaklı aldığı renkten ötürüdür.

CANAN KARATAY'IN TAVSİYE ETTİĞİ AŞI ÇORBASI

Ramazan ayının dolu dolu geçmesini tavsiye eden Canan Karatay özellikle iftar sofralarında tüketilen besinler hakkında uyardı. Anadolu'nun en lezzetli yemeklerini ve çorbalarını hatırlatan Canan Karatay, mutlaka tüketilmesi gerektiği dediği çorbayı da hatırlattı. Aşı çorbasının Türk geleneklerinden biri olduğunu hatırlatan Karatay, çorbanın tam bir antibiyotik deposu olduğunu ifade etti.

Malzemeler;

Bir adet kuru soğan

Bir kase buğday

Bir kase nohut

Bir kase yoğurt

Bir diş sarımsak

Bir kaşık tam buğday unu

Yarım limon

Bir çay kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, nane

Yapılışı;

Bir kasede yoğurt un tereyağını koyun ve karıştırın.

Akabinde bir tencereye zeytinyağını koyun içine soğan ve sarımsağı kesip ekleyin.

Kavurduktan sonra içine nohut ve buğdayı koyun bunlar önceden haşlanmış olmalı.

Son olarak terbiye ettiğiniz yoğurt un tereyağı karışımını koyarak 3 su bardağı ekleyin.

İyice karıştırın bir kaynama gelene kadar. İçine akabinde nane, tuz limon ve karabiber ilave edin. Şifa olsun...

MİDE EKŞİMESİNİ ENGELLER!

Aşı çorbası içeriğinde hem soğan hem sarımsak hem yoğurt hem nohut sayesinde tam bir antibiyotik ve kalsiyum deposudur. Bu sayede iftarda da sahurda da tüketilmesi tavsiye edilir. Canan Karatay, iftarda tüketildiğinde iyi bir uyku çekilmesini sağladığını ifade eder. Sahurda ise tüketildiğinde oruç süresinde vücudun daha dinç olmasını sağlar. Yorgunluk baş ağrısı özellikle mide ekşimesinin yaşanmasını engeller.