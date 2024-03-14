Bu akşam sofralarınızda İtalyan esintisi olacak: İşte parmaklarınızı yiyeceğiniz Fettucini Alfredo Tarifi...

14 Mart 2024 17:29 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:32

İtalyan mutfağının dünyaca bilinen ve sevilen eşsiz lezzetlerinden biri olan fettucini alfredo aslında sıradan bir makarna tarifinden çok daha fazlasını kapsıyor. Tavuk, mantar ve kremanın muhteşem karışımıyla makarnaya sınıf atlatan fettucini alfredoyu hazırlamak hem çok kolay hem de aşırı lezzetli.

Doyuruculukta dünya markası haline gelen fettucini alfredo iftar sofralarına da çok yakışacak. İster köftenin, ister tavuğun dilediğiniz herhangi bir yemeğin yanına yapabileceğiniz o enfes makarna tarifini sizler için hazırladık. Peki dünya çapında bu kadar sevilen lezzeti ilk kim yaptı? İşte detaylar...

İLK KİM YAPTI?

Fettuccine Alfredo, bir İtalyan restoranı sahibi olan Alfredo di Lelio'nun adını almıştır. Restoran sahibi Alfredo di Lelio, 20. yüzyılın ilk yarısında Roma'da bir restoran işletiyordu. 1914'te hamile olan karısı yemek yemekte güçlük çekiyordu, bu yüzden ona parmesan ve tereyağından oluşan bir makarna uyarladı. Daha sonra yemeği, restoranı Alfredo alla Scrofa'nın menüsüne koydu ve kendi versiyonuna Fettuccine Alfredo adını verdi. Hollywood ünlüleri Mary Pickford ve Douglas Fairbanks balayında restoranını ziyaret edip yemeği yediler. Eve döndüklerinde sık sık yemek hakkında konuşmaya başladıkları duyuldu. Bu, restoranın ve yemeğin Amerikalı turistler arasında popüler olmasına neden oldu.

Fettucini Alfredo Tarifi için malzemeler:

- 1 paket fettucini makarna

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 200 gram mantar

- 300 gram tavuk göğsü

- 3 diş sarımsak

- 1 su bardağı krema

- 1/4 demet fesleğen

- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

- Fettucini makarnayı haşlayın.

- Makarnanın sosu için geniş bir tavada tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.

- Mantarları ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin.

- Mantarlar sotelenince tavukları ekleyip pişirin.

- Sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin.

- 2 kutu krema ve parmesan peyniri ekleyin ve pişmeye bırakın.

- Son olarak haşladığınız makarnayı ekleyin karıştırın.

- Üzerine fesleğen ekleyin ve servis edin…Afiyet olsun 😊