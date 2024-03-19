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19 Mart 2024 15:52 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:52

Susuzluğu giderecek peynirli omlet! Farkı için içine değil dışına ekleyin

Peynirli omlet yeni tarzıyla Ramazan ayının en önemli öğünlerinden bir olan sahur sofralarında yerini alacak.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Susuzluğu giderecek peynirli omlet! Farkı için içine değil dışına ekleyin

Ramazan ayında oruç tutanlar için aslında en önemli öğün sahur olmalı. Peki neden? Şöyle anlatalım...

Sahurda yediğimiz yiyecekler gün içerisinde bizi tok tutacak ya da midemizi rahatsız etmeyecekler yiyecekler olduğu zaman oruç tutmak çok kolay oluyor. Bunun için sahur mutlaka yapılmalı ve hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Mesela yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık ve yeşillikler gibi yiyeceklerle gün içerisinde açlığı çok fazla hissetmeyebilirsiniz.

KAŞARI İÇİNE DEĞİL DIŞINA KOYUN

Peki yumurta ve peyniri karıştırıp pişirirseniz ne olur? Eğer ki kaşar peynirini yumurtanın içerisine koyarsanız kaşar yumuşar fakat  kaşar peynirini dışarı koyarsanız çıtır çıtır muhteşem bir omlet yiyebilirsiniz...

İşte o enfes tarif için malzemeler:

- Zeytinyağı

- Bolca kaşar

- Yumurta

- Tuz

- Karabiber

- Kırmızı toz biber

- Mantar

YAPILIŞI:

- Düz bir tavaya zeytinyağını ekleyin.

- Üzerine bolca kaşar peyniri ekleyin ve erimeye bırakın

- Kaşar tavada erirken yumurtayı kırın ve üzerine tuz, karabiber, kırmızı toz biber ekleyerek çırpın.

- Eriyen kaşarın üzerine yumurtayı dökün.

- Kaşarı kenarlarından kaldırarak yumurtayı yayın.

- Üzerine isteğinize göre mantar veya mısır ekleyip kapağını kapatın.

- İçerisi piştikten sonra ikiye katlayıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun... 😊

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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