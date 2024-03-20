Dumanı üstünde etli nohut tarifi! Sivas usulü iftar sofralarının nefis lezzeti

20 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:42

Türkiye'nin her şehrinde kendine özgün yemeklerin lezzeti mevcut. Bu şehirlerden biri de Sivas'tır. Sivas'ın en sevilen lezzeti olan etli nohut tarifi sayesinde zengin iftar sofraları kurabilirsiniz. Hem lezzetli hem kolay tarifi Fatimatüzzehra Maslak'ın yorumuyla deneyebilirsiniz.

SİVAS USULÜ ETLİ NOHUT TARİFİ

Etli nohutun yanına tane tane bir pilav, lahana turşusu ve sumaklı soğan yapmayı unutmayın.

2 su bardağı nohut

Bir çay bardağı buğday

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı toz biber

Bir yemek kaşığı biber salçası

Bir çay kaşığı kuru nane

500 gram dana kırmızı et

Bir tencerede akşamdan ıslanmış nohutları kaynatın. Ardından altını kapatın.

Bir tavaya eti yıkayıp koyun üzerine tuz dökün.

İlk kaynamada suyu lavaboya döküp yeniden su doldurun ve kaynatın.

Böylece nohut yemeğinin son halinde suyunun rengi bozulmamış olur.

Akabinde etin üzerine tereyağını salçayı ve baharatları ekleyin.

Dilerseniz 2 diş sarımsakta rendeleyin.

Karıştırdığınız karışımı akabinde nohutun üzerine ilave edin göz kararı suyu azsa su ilave edip kaynatmaya devam edin.

Son olarak güveç kabına boşaltıp fırına verin. Bu lezzetini katlayacak.

Şifa olsun...