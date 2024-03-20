Dumanı üstünde etli nohut tarifi! Sivas usulü iftar sofralarının nefis lezzeti
İftar sofralarını Sivas yöresinde en yaygın olan etli nohutla şenlendirebilirsiniz. Dumanı üstünde tüten etli nohut tarifinin en kolay hali sayesinde kalabalık bir iftar sofrası kurabilirsiniz. İşte Sivas usulü etli nohut tarifi...
Türkiye'nin her şehrinde kendine özgün yemeklerin lezzeti mevcut. Bu şehirlerden biri de Sivas'tır. Sivas'ın en sevilen lezzeti olan etli nohut tarifi sayesinde zengin iftar sofraları kurabilirsiniz. Hem lezzetli hem kolay tarifi Fatimatüzzehra Maslak'ın yorumuyla deneyebilirsiniz.
SİVAS USULÜ ETLİ NOHUT TARİFİ
Etli nohutun yanına tane tane bir pilav, lahana turşusu ve sumaklı soğan yapmayı unutmayın.
2 su bardağı nohut
Bir çay bardağı buğday
Bir yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı toz biber
Bir yemek kaşığı biber salçası
Bir çay kaşığı kuru nane
500 gram dana kırmızı et
Bir tencerede akşamdan ıslanmış nohutları kaynatın. Ardından altını kapatın.
Bir tavaya eti yıkayıp koyun üzerine tuz dökün.
İlk kaynamada suyu lavaboya döküp yeniden su doldurun ve kaynatın.
Böylece nohut yemeğinin son halinde suyunun rengi bozulmamış olur.
Akabinde etin üzerine tereyağını salçayı ve baharatları ekleyin.
Dilerseniz 2 diş sarımsakta rendeleyin.
Karıştırdığınız karışımı akabinde nohutun üzerine ilave edin göz kararı suyu azsa su ilave edip kaynatmaya devam edin.
Son olarak güveç kabına boşaltıp fırına verin. Bu lezzetini katlayacak.
Şifa olsun...