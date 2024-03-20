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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:42

Dumanı üstünde etli nohut tarifi! Sivas usulü iftar sofralarının nefis lezzeti

İftar sofralarını Sivas yöresinde en yaygın olan etli nohutla şenlendirebilirsiniz. Dumanı üstünde tüten etli nohut tarifinin en kolay hali sayesinde kalabalık bir iftar sofrası kurabilirsiniz. İşte Sivas usulü etli nohut tarifi...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Dumanı üstünde etli nohut tarifi! Sivas usulü iftar sofralarının nefis lezzeti

Türkiye'nin her şehrinde kendine özgün yemeklerin lezzeti mevcut. Bu şehirlerden biri de Sivas'tır. Sivas'ın en sevilen lezzeti olan etli nohut tarifi sayesinde zengin iftar sofraları kurabilirsiniz. Hem lezzetli hem kolay tarifi Fatimatüzzehra Maslak'ın yorumuyla deneyebilirsiniz. 

SİVAS USULÜ ETLİ NOHUT TARİFİ

Etli nohutun  yanına tane tane bir pilav, lahana turşusu ve sumaklı soğan yapmayı unutmayın. 

Dumanı üstünde etli nohut tarifi! Sivas usulü iftar sofralarının nefis lezzeti - 1. Resim

2 su bardağı nohut 

Bir çay bardağı buğday

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı toz biber

Bir yemek kaşığı biber salçası

Bir çay kaşığı kuru nane

500 gram dana kırmızı et

Dumanı üstünde etli nohut tarifi! Sivas usulü iftar sofralarının nefis lezzeti - 2. Resim

Bir tencerede akşamdan ıslanmış nohutları kaynatın. Ardından altını kapatın. 

Bir tavaya eti yıkayıp koyun üzerine tuz dökün. 

İlk kaynamada suyu lavaboya döküp yeniden su doldurun ve kaynatın. 

Böylece nohut yemeğinin son halinde suyunun rengi bozulmamış olur. 

Akabinde etin üzerine tereyağını salçayı ve baharatları ekleyin. 

Dilerseniz 2 diş sarımsakta rendeleyin. 

Karıştırdığınız karışımı akabinde nohutun üzerine ilave edin göz kararı suyu azsa su ilave edip kaynatmaya devam edin. 

Son olarak güveç kabına boşaltıp fırına verin. Bu lezzetini katlayacak.

Şifa olsun...

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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