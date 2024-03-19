İftar sonrası çayın yanına muhteşem lezzet! 4 malzeme ile yapacağınız kurabiye damak çatlatacak

19 Mart 2024 16:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:44

Hindistan cevizi ile yapılan tatlılar her zaman çok lezzetli olduğu için özellikle Ramazan ayında yapılan çoğu tatlının üzerine koyuluyor. Aromasıyla tek başına bile mükemmelliğini kanıtlayan bu kurabiye tarifi iftar sonrası çayın yanına yapılabilecek en pratik tarif olacak. Dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebileceğiniz, yapımı kolay ve lezzeti dayanılmaz bir lezzet bu Coco kurabiye tarifini sizler için derledik. Sadece 4 malzemeyle muhteşem tat. İşte detaylar...

MALZEMELER

- 3 adet yumurta beyazı

- 1 su bardağı toz şeker

- 300 gram hindistan cevizi tozu

- 1/2 çay kaşığı vanilin

Süsleme için,

- 100 gram bitter çikolata

- 1 tatlı kaşığı süsleme şekeri

YAPILIŞI

- Yumurta beyazını köpürene kadar çırpın.

- Köpüren yumurta beyazının içerisine 1 su bardağı şekeri yavaş yavaş çırpın.

- Vanilyayı ekleyin.

- Son olarak içerisine hindistan cevizi ekleyin.

- Kurabiye hamurunu 10 dakika buzdolabında dinlendirirken fırını 160 dereceye getirin.

- Buzdolabından aldığını hamuru şekillendirip fırınlayın. 15-20 dakika kızarana kadar pişirin.

- Dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz... Afiyet olsun..