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21 Mart 2024 18:34 - Güncelleme : 21 Mart 2024 19:16

Cayır cayır yanan mide yanmasını anından kesiyor! İftar akabinde çıkan ağrılara son

Hassas midesi olanlar özellikle iftar sonrası mide yanması şikayetleri artar. Mide yanması herkeste görülen bir rahatsızlıktır ancak yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiler. İşte cayır cayır yanan mide yanmasını anından kesen

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cayır cayır yanan mide yanmasını anından kesiyor! İftar akabinde çıkan ağrılara son

Ramazan ayında iftar sonrası en fazla yaşanan sağlık sorunlarından biri de mide yanmasıdır. Mide yanması yaşam kalitesini düşüren ve tam beslenmenizi etkiler. Mide yanmasının önüne geçmek için yemek sonrası uzmanlar tüketilmesi gereken besinlerin başında reyhan şerbetini saydı. Ancak uzmanlar yemekle değil yemek akabinde reyhan şerbeti içilmesini tavsiye eder. 

CAYIR CAYIR YANAN MİDE YANMASINI ANINDAN KESİYOR! 

Mide yanması, mide de artan asit sonrası yaşanır. Bu asitlenme midenin duvarlarını delecek ya da yemek borusunun kapakcığına kadar çıkacak derece de tehlikelidir.

Cayır cayır yanan mide yanmasını anından kesiyor! İftar akabinde çıkan ağrılara son - 1. Resim

Mide yanmasının önüne geçmek için gazlı içeceklerden uzak durulmasında fayda var. Gazlı içecekler mide asidini artırır. Öte yandan susuzlukta mide ağrısını olumsuz etkiler. Mide yanmasına en etkili şifa ise reyhan şerbetidir. Reyhan şerbeti sayesinde hem mide yanması hafiflet hem de bağırsaklar daha iyi çalışır. 

Cayır cayır yanan mide yanmasını anından kesiyor! İftar akabinde çıkan ağrılara son - 2. Resim

Osmanlı Saraylarında en sık kaynatılan reyhan şerbeti, tam bir ödem yakıcı ilaçtır. Bununla beraber reyhan şerbeti, midedeki asit oranını dengeleyerek besinlerin hızla enzimlenmesini azaltır. İçeriğinde yüksek oranda antioksidan barındıran reyhan şerbeti, yemek sonrası tüketildiğinde mide ve bağırsak işlevselliğini dengeler. 

Cayır cayır yanan mide yanmasını anından kesiyor! İftar akabinde çıkan ağrılara son - 3. Resim

Antosiyaninler, antioksidanlar, ve beta-karotenlerle mineralleri barındıran reyhan şerbeti düzenli tüketildiğinde Ramazan ayında mide yanmasının yanı sıra kilo verme tok tutma gibi sağlık sorunlarına da şifa kaynağı olur. Hücrelerin dokusunu yeniler karaciğeri yağlanmadan kurtarır. Ancak şekersiz tüketilmesi lazım.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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