Dedikodu zekayı geriletiyor! Norveçli bilim insanları İbn-i Sina'yı haklı çıkardı

21 Mart 2024 12:38 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:06

Norveçli bilim insanları özellikle plaza çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmalarda dedikodu yaşandığını bunun ise ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden araştırmaya imza attılar. 500 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada ise cinsiyet sonucu şaşkınlığa neden oldu.

NORVEÇLİ BİLİM İNSANLARI İBN-İ SİNA'YI HAKLI ÇIKARDI

Asırlar yıl önce İbn-i Sina mizaç çözümlemesinde dedikodu hakkında bir açıklama yapmıştı. İnsan ahlakına ters düştüğünden dolayı kalbi ve beyni körelttiğini ifade eden İbn-i Sina'nın bu söyledikleri bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu. Norveçli bilim insanları İbn-i Sina'nın mizaçta en kötü huy olarak bahsettiği Dedikodunun beyni adeta tam 10 yaş gerilettiği ortaya çıktı.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK DEDİKODU YAPIYOR

500 kişi üzerinde yapılan araştırmada özellikle erkeklerin daha fazla dedikodu yaptığı açıklandı. Kadınlardan daha fazla dedikodu yapan erkeklerin ise meraklarına yenik düştüklerini itiraf etti. Erkekler, dedikodunun konusunun ne olduğu ile ilgilenmedikleri sadece ortaya çıkan konudan feyz aldıklarını ifade etti.

Bilim insanları ise gereksiz fazla bilginin sinir sistemini yorduğunu beyne giden akışı olumsuz etkilemelerinden kaynaklı hızla zekasal problemlere neden olduğunu açıkladı.

Beynin veri toplama alanında yer alan ve hayatlarında sadece bir kez duydukları olaylar ve isimlerle dolu olması da bu nedenler sıralamasında yer aldı. Bilim insanları ahlaki olarak uygun olmayan dedikodunun aslında fiziksel olarak da uygun olmadığını ifade etti.

500 kişi üzerindeki deneyde 250 kişiye yöneltilen soruların çoğunda çarpık cevaplar verildi. Bilim insanları çarpık cevapların ise beyindeki kirli bilgilerden kaynaklandığını açıkladı.