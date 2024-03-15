Japon Bilim insanları oruç tuttu! İşte ilk sözleri

15 Mart 2024 16:40 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:44

Oruç, Müslümanların 11 ayda 1 tuttukları ibadet olsa da bilim insanları açısından da bir araştırma konusu oldu. Özellikle Japon bilim insanları 2022 yılında yaptıkları Oruç çalışmasında denek olarak kendilerini kullandı. Sonuçlar ise 2024 yılında açıklandı. Japon bilim insanları İslamiyet'in şartı olan orucun insan sağlığına olan manevi etkilerine kadar ortaya çıkardı.

JAPON BİLİM İNSANLARI ORUÇ TUTTU!

Nobel Ödülü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, Orucun insan sağlığı üzerine olan etkilerini kanıtlamak için ekibiyle beraber 2 yıl önce bir deneye imza attı. Oruç tutan Ohsumi, bir sene sonra vücut üzerinde oluşan etkileri tek tek açıkladı. Açıklamasında özellikle İslamiyet'in şartı olan oruca değinerek "Müslümanların ibadeti aslında hayat kurtarıyor" açıklamasında bulundu.

Hastalıkları önlediğini söyleyen Japon bilim insanları, maneviyatın katkısının insan vücudu üzerindeki olumlu sonuçlarını şöyle sıraladı;

Beyin bir kere dinginleşiyor. Düşünce yapısından duygulara kadar kontrollü oluyorsunuz ve hep iyi şeyler düşünüyorsunuz.

PSİKOLOJİK OLARAK VÜCUDU TEMİZLİYOR!

Psikolojik olarak bu insanı olaylar karşısında sabır göstermesine neden oluyor. Oruç psikolojik sorunları neredeyse yüzde 50 azaltıyor. Öte yandan beyne giden kan akışındaki durağanlık ve vücudun toksin atması bir düzen haline giriyor. Yani tam oruç açma saati ve hangi saatlerde besleneceğiniz kesinleşmesinden kaynaklı vücudun hareket mekanizması düzeliyor.

Bir ay boyunca vücutlarında neredeyse her gün toksin atılmasına şahit olan Japon bilim insanları, bununla beraber beslenmenin de düzene girdiğini ifade etti. Ohsumi, tam ibadet olarak yapıldığında özellikle iftar sonrası namaz kılınması hatta namazın uzun sürmesinin bile olumlu etkilerini kanıtladı.

Vücudun hem dingileştiğini hem de hareket ederek tüm damar, kas ve kemik sistemini olumlu etkilediklerinin altını çizdi. Diyabet, kalp hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıklarının bu süreçte neredeyse sıfıra düşmesi de araştırmada yer aldı.