Canan Karatay popüler kuruyemişlerin sınır dışı edilmesini istedi! Vücudunuzda zehirli gaz biriktiriyor uyarısı

15 Mart 2024 14:20 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:25

Canan Karatay, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirilmesi için katıldığı bir televizyon programında yurt dışından gelen bazı kuruyemişlerin zehirli gazla dolu olduğunu iddia etti. Canan Karatay, bir an evvel o kuruyemişlerin sınır dışı edilmesini ve tüketilmemesi konusunda uyardı.

CANAN KARATAY'IN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ KURUYEMİŞLER

Karatay, yurt dışından gelen bazı kuruyemişlerin üzerlerine ağır metal içeren gaz sıkıldığını bu yüzden uzun süre çürümesinin engellediğini iddia etti. Canan Karatay, günümüzde popüler olan Kaju ve Brezilya Cevizinin bu kuruyemişlerin başı çektiğini ifade etti.

Sağlıklı olmadıklarını söyleyen Karatay, kuruyemişin de tıpkı meyve ve sebze gibi mevsiminde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Faydalarını elde etmek için bu besinlerin mevsimleri dışında tüketilmesinin vücutta ciddi gaz birikmesine neden olduğunu da işaret etti.

KARATAY'DAN İTİRAF!

Her sağlıklı diye tüketilen bu kuruyemişlerin vücuttaki komplikasyonlarından bahseden Karatay, kesinlikle uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Çocukların gelişimini durduran ve hamilelerde ise bebeğin kemik gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yerli kuruyemişlere işaret ederek bunların tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtti. Özellikle ceviz, fındık ve kuru üzüm tavsiye etti. Canan Karatay, yurt dışında gelen hiç bir besini bir kere bile yemediğini de itiraf etti.